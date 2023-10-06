Песков: У Кремля нет реакции на присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади
В Кремле никак не отреагировали на новость о том, что в этом году Нобелевская премия мира была присуждена правозащитнице Наргес Мохаммади.
"Нет, у нас на это нет никакой реакции", — заявил журналистам представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как уже рассказывал Лайф, Наргес Мохаммади обрела известность после своего задержания в Карадже в иранской провинции Альборз во время посещения народного мемориала Эбрахима Кетабдара, убитого силами безопасности во время общенациональных протестов в ноябре 2019 года.
В мае 2021-го она была приговорена к двум с половиной годам тюремного заключения, 80 ударам плетью и двум штрафам по обвинению в "распространении пропаганды против системы". В этом же году Нобелевский комитет присудил ей премию за "борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".
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