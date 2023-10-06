Песков: У Кремля нет реакции на присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади

В Кремле никак не отреагировали на новость о том, что в этом году Нобелевская премия мира была присуждена правозащитнице Наргес Мохаммади.

"Нет, у нас на это нет никакой реакции", — заявил журналистам представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как уже рассказывал Лайф, Наргес Мохаммади обрела известность после своего задержания в Карадже в иранской провинции Альборз во время посещения народного мемориала Эбрахима Кетабдара, убитого силами безопасности во время общенациональных протестов в ноябре 2019 года.