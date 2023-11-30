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Марго Робби, Бейонсе и фон дер Ляйен вошли в список самых влиятельных женщин

30 ноября, 08:27
<p>Марго Робби, Бейонсе, Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock, © ТАСС / АР / Chris Pizzello</p>

Марго Робби, Бейонсе, Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock, © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Газета Financial Times составила список 25 самых влиятельных женщин года. В него вошли, в частности, американская актриса, прогремевшая в этом году ролью Барби, Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В рейтинг также попали участницы корейской поп-группы Аespa, футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, жена Владимира Зеленского Елена, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати, индийская актриса и певица Алия Бхатт, венгерская учёная Каталин Карико, швейцарский политик Карин Келлер-Зуттер и другие.

Актриса Марго Робби получит 50 млн долларов за главную роль в фильме "Барби"

Актриса Марго Робби получит 50 млн долларов за главную роль в фильме "Барби"

Кстати, одна из влиятельных женщин — Урсула фон дер Ляйен — всё чаще подвергается критике. Так, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее заявил, что она добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в Евросоюз. В самой Украине фон дер Ляйен тоже достаётся. А чешский аналитик Ян Кампбелл и вовсе диагностировал у главы ЕК старческую деменцию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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