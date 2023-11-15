Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляейн, возможно, страдает старческой деменцией. Как заявил чешский аналитик Ян Кампбелл в интервью местному порталу Parlamentní listy, в её поведении есть признаки смертельного заболевания.

"Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция", — заявил Кампбелл.

Чешский журналист полагает, что в поведении европейского политического деятеля присутствуют признаки этого тяжёлого недуга, в том числе нарушение памяти и ориентации в пространстве, растерянность и беспокойство. Поступки фон дер Ляйен могут говорить о том, что галлюцинации и бред являются частыми гостями у неё в голове, отметил аналитик. Помимо этого, Кампбелл уверен, что ни фон дер Ляйен, ни Владимир Зеленский не доживут до предполагаемого вступления Украины в ЕС.