Власти Украины возмутились словами фон дер Ляйен о достижениях Киева и членстве в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о достижениях Незалежной.

Речь идёт об условиях Евросоюза, при выполнении которых Киеву будет доступно членство в ЕС. Как подчеркнула фон дер Ляйен, на сегодняшний день Киев смог выполнить лишь 90% всех требований, однако Стефанишина выразила категоричное несогласие с этим. По её словам, подобные заявления более чем несправедливы.

"Даже 99,9% — это негативный тезис для Украины, потому что речь идёт об экзистенциальных изменениях страны. Это звучит как "вы сделали 90% и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное", — приводит её слова Financial Times.