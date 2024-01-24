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24 января, 14:30

Тест: А у вас получится угадать, на кого учились эти звёзды

Завтра все студенты и Татьяны будут отмечать свой праздник. В честь этого Лайф подготовил для вас занимательный квиз. Проверьте свои знания, попытавшись угадать или вспомнить первую профессию этих звёзд.

В жизни нередко бывает так, что учится человек на одну профессию, а работает потом по иной специальности. К удивлению многих, но подобная ситуация случалась и с некоторыми отечественными знаменитостями. Если открыть архив, станет понятно, что не все в школьные годы хотели стать певцами и музыкантами, а в университетах получали другие профессии. В преддверии Дня студента устроим вам проверку на знание российского шоу-бизнеса.

Ранее Лайф рассказывал про главных интернет-фриков, над которыми все смеются. Пока одни добиваются высот в медиасфере талантом, другие выбирают путь легче и превращаются в местных клоунов. Рассказываем о 6 самых одиозных личностях Рунета, которые хайпят прямо сейчас.

Красавчику Брэду Питту уже 60, и вы ни за что не поверите, но эти 8 российских звёзд — его ровесники
Красавчику Брэду Питту уже 60, и вы ни за что не поверите, но эти 8 российских звёзд — его ровесники
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ТАСС / Сергей Фадеичев / Яна Яворская

Елизавета Терешкова
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