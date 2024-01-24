Тест: А у вас получится угадать, на кого учились эти звёзды

В жизни нередко бывает так, что учится человек на одну профессию, а работает потом по иной специальности. К удивлению многих, но подобная ситуация случалась и с некоторыми отечественными знаменитостями. Если открыть архив, станет понятно, что не все в школьные годы хотели стать певцами и музыкантами, а в университетах получали другие профессии. В преддверии Дня студента устроим вам проверку на знание российского шоу-бизнеса.