И на льду, и на море: Как трагедия превратила Костомарова в русского супергероя и повелителя стихий Лайф решил вспомнить, через что пришлось пройти знаменитому фигуристу и как через год после комы и ампутации живёт Роман Костомаров сегодня. Спойлер: очень даже неплохо! Покоряет не только лёд, но и воду. 24 января, 14:00 Обложка © Телеканал НТВ / Кадр из шоу "Секрет на миллион" © ТАСС / Сергей Бобылев

Известный российский фигурист Роман Костомаров даже после ампутации конечностей остаётся жизнерадостным. На этот раз он опубликовал видео, на котором нырнул с приятелем в бассейн. Вместе с другом спортсмен становится в стойку, проделывает несколько шагов и прыгает в воду. Попутно сопровождая свои действия позитивными комментариями и улыбками.

Как сегодня выглядит Костомаров спустя год после трагедии. Видео © t.me/ Роман Костомаров

То, как фигуристу удалось морально восстановиться после потери конечностей, вдохновляет. Он — пример того, что даже в самой сложной ситуации не нужно терять веру в себя и сдаваться. Показатель, на что способен русский человек! И пусть до полного морального и физического восстановления спортсмену ещё, конечно, далеко, он не сдаётся. Рассказываем, как Костомаров справился с тяжёлой болезнью и с чего всё началось.

Что случилось с Костомаровым?

Роман Костомаров показал своё фото из больничной палаты после ампутации конечностей. Фото © Телеканал НТВ / Кадр из шоу "Секрет на миллион"

Трагедия с фигуристом произошла 10 января 2023-го. Тогда Костомаров загремел в реанимацию. Врачи диагностировали у него пневмонию. Лечение проходило тяжело, поэтому его пришлось подсоединить к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ЭКМО (прибору для питания крови кислородом).

Но болезнь оказалась сильнее фигуриста. Появились сепсис и, как следствие, гангрена. Кровообращение было нарушено, и случился некроз обеих стоп. Докторам пришлось произвести их ампутацию.

Но на этом недуг не остановился и продолжил сковывать тело фигуриста. В феврале 2023-го стало известно, что врачам не удалось спасти и кисти спортсмена. Их тоже пришлось ампутировать. Также из-за микроинсульта спортсмен какое-то время пробыл в коме. Но врачам всё же удалось остановить дальнейшее заражение, вернуть в сознание и поставить фигуриста "на ноги".

Как Роман Костомаров пережил трагедию и ампутацию?

Как Роман Костомаров перенёс потерю конечностей, как учился заново ходить. Видео © t.me / Роман Костомаров

В интервью СМИ спортсмен признавался, что справлялся со случившимся очень тяжело. Не только в физическом, но и в моральном плане. По словам Костомарова, трагедия кардинально изменила его привычный образ жизни. Она разделилась на два периода: "до" и "после".

Особенно Романа пугал тот факт, что на его привычном образе жизни придётся поставить крест. Он боялся, что не сможет сам чистить зубы, умываться. Но спустя год фигурист, похоже, успешно справляется с этими и многими другими бытовыми задачами самостоятельно.

Поддержку в этой сложной ситуации Костомаров нашёл в своей семье. Он пообещал не останавливаться, не сдаваться и идти вперёд ради близких. Следующая цель, которую спортсмен поставил для себя, — привыкнуть к новому образу жизни, протезам и научиться использовать их не хуже чем биологические кисти и стопы.

Как Костомаров выглядит сейчас, чем занимается, как себя чувствует

Год после болезни: как сегодня выглядит Костомаров, что стало со спортсменом? Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Спортсмен ещё полностью морально не восстановился после того, как лишился конечностей. Однако Роман пытается привыкнуть к новому образу жизни и сделать его настолько комфортным, насколько это возможно после ампутаций.

Костомаров регулярно выкладывает фотографии и видео с различных тренировок. Например, ездит на велотренажёре с протезами для ног, ходит по лестнице и даже выходит на лёд. А ещё он периодически показывает видео с отдыха. Почти на всех кадрах Роман улыбается, а значит, может вскоре и вовсе пойти на поправку.

Роман Костомаров вышел на лёд в дуэте с Татьяной Навкой на шоу Авербуха. Видео © LIFE

Вполне возможно, что после физиотерапии Костомаров даже сможет вернуться на лёд. В августе 2023-го спортсмен принимал участие в шоу "Письма любви", которое проходило в Сочи. В нём также была и супруга спортсмена — Оксана Домнина. Костомаров вышел на лёд к ней.

Несколько месяцев назад спортсмен приобрёл более совершенную версию протезов, чем та, что была изначально. Вполне возможно, что на новых устройствах у него получится эффективнее бегать и даже совершать прыжки. Помимо того, Костомаров не теряет веры в российских инженеров. В будущем он может получить протезы, которые сделаны в "Сколково". Возможно, с ними фигурист и вовсе сможет вернуться к той жизни, которая была у него до трагедии.

Авторы Елизавета Терешкова