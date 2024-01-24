"Она, конечно, мразь": Таролог обвинила Блиновскую в тёмной магии и сделке с дьяволом

Инфобизнесмен Елена Блиновская прибегала к использованию метафизических законов при создании своих марафонов желаний, благодаря чему они стали столь популярны и принесли ей умопомрачительное богатство. Об этом рассказала таролог, парапсихолог, эзотерик и белая ведьма Татьяна Эль (Татьяна Бельская).

"Проще говоря, Блиновская прибегала к помощи сильных эзотериков, которые смогли открыть финансовые потоки, что привело к ней очень много людей", — объяснила эзотерик в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, специалисты по колдовству помогали Блиновской на протяжении всей её инфоцыганской карьеры и использовали разные практики. В частности, они делали так, чтобы люди верили обещаниям бизнесвумен об исполнении желаний и даже видели в ней что-то божественное. Иначе как мороком нельзя объяснить то, что у Блиновской появилось так много поклонников, считавших, что она может решить все жизненные сложности: от любовных до финансовых вопросов — самых важных для человеческого счастья составляющих, считает собеседница издания.

"Блиновская, понимая это, била как раз по самому больному, самому животрепещущему. Она, конечно, мразь, если честно", — добавила парапсихолог.

При этом таролог убеждена, что наступил момент, когда "королеве марафонов" и тем эзотерикам, что ей помогали, прилетела "обратка" за их действия. И её наверняка должны были предупреждать о том, что пора остановиться, но аппетиты Блиновской уже было не остановить, за что она теперь и расплачивается, после того как предала доверие стольких людей. А деньги, заработанные обманом, надолго с обманщиком не останутся. А ещё процесс падения и приближения расплаты мог ускориться из-за того, что блогер прекратила отдавать часть доходов на благотворительность, подчеркнула знаток эзотерики.

В заключение Эль заявила, что в ситуации Блиновской не могло обойтись без тёмной магии и сделки с адскими силами. Об этом говорит низость, на которую она была готова пойти ради личной выгоды.