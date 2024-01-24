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24 января, 12:02

"Она, конечно, мразь": Таролог обвинила Блиновскую в тёмной магии и сделке с дьяволом

Парапсихолог Бельская: Блиновская получает эзотерическую "обратку" за обман

Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда

Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда

Инфобизнесмен Елена Блиновская прибегала к использованию метафизических законов при создании своих марафонов желаний, благодаря чему они стали столь популярны и принесли ей умопомрачительное богатство. Об этом рассказала таролог, парапсихолог, эзотерик и белая ведьма Татьяна Эль (Татьяна Бельская).

"Проще говоря, Блиновская прибегала к помощи сильных эзотериков, которые смогли открыть финансовые потоки, что привело к ней очень много людей", объяснила эзотерик в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, специалисты по колдовству помогали Блиновской на протяжении всей её инфоцыганской карьеры и использовали разные практики. В частности, они делали так, чтобы люди верили обещаниям бизнесвумен об исполнении желаний и даже видели в ней что-то божественное. Иначе как мороком нельзя объяснить то, что у Блиновской появилось так много поклонников, считавших, что она может решить все жизненные сложности: от любовных до финансовых вопросов — самых важных для человеческого счастья составляющих, считает собеседница издания.

"Блиновская, понимая это, била как раз по самому больному, самому животрепещущему. Она, конечно, мразь, если честно", добавила парапсихолог.

При этом таролог убеждена, что наступил момент, когда "королеве марафонов" и тем эзотерикам, что ей помогали, прилетела "обратка" за их действия. И её наверняка должны были предупреждать о том, что пора остановиться, но аппетиты Блиновской уже было не остановить, за что она теперь и расплачивается, после того как предала доверие стольких людей. А деньги, заработанные обманом, надолго с обманщиком не останутся. А ещё процесс падения и приближения расплаты мог ускориться из-за того, что блогер прекратила отдавать часть доходов на благотворительность, подчеркнула знаток эзотерики.

В заключение Эль заявила, что в ситуации Блиновской не могло обойтись без тёмной магии и сделки с адскими силами. Об этом говорит низость, на которую она была готова пойти ради личной выгоды.

"Она была в некоторой степени одержима дьяволом, пошла по низким частотам в магии, поэтому и бесстыдно шагала по головам", резюмировала белая ведьма.

Журналистов призвали не называть Блиновскую блогером
Журналистов призвали не называть Блиновскую блогером

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. К настоящему моменту сумма её долга выросла уже до полутора миллиардов рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако из-за неоднократных нарушений меры пресечения её решили поместить в СИЗО. К настоящему моменту Блиновскую доставили в московский изолятор № 6 "Печатники", где она была помещена под карантин.

Юрий Лысенко
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