"Она, конечно, мразь": Таролог обвинила Блиновскую в тёмной магии и сделке с дьяволом
Парапсихолог Бельская: Блиновская получает эзотерическую "обратку" за обман
Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда
Инфобизнесмен Елена Блиновская прибегала к использованию метафизических законов при создании своих марафонов желаний, благодаря чему они стали столь популярны и принесли ей умопомрачительное богатство. Об этом рассказала таролог, парапсихолог, эзотерик и белая ведьма Татьяна Эль (Татьяна Бельская).
"Проще говоря, Блиновская прибегала к помощи сильных эзотериков, которые смогли открыть финансовые потоки, что привело к ней очень много людей", — объяснила эзотерик в беседе с "Вечерней Москвой".
По её словам, специалисты по колдовству помогали Блиновской на протяжении всей её инфоцыганской карьеры и использовали разные практики. В частности, они делали так, чтобы люди верили обещаниям бизнесвумен об исполнении желаний и даже видели в ней что-то божественное. Иначе как мороком нельзя объяснить то, что у Блиновской появилось так много поклонников, считавших, что она может решить все жизненные сложности: от любовных до финансовых вопросов — самых важных для человеческого счастья составляющих, считает собеседница издания.
"Блиновская, понимая это, била как раз по самому больному, самому животрепещущему. Она, конечно, мразь, если честно", — добавила парапсихолог.
При этом таролог убеждена, что наступил момент, когда "королеве марафонов" и тем эзотерикам, что ей помогали, прилетела "обратка" за их действия. И её наверняка должны были предупреждать о том, что пора остановиться, но аппетиты Блиновской уже было не остановить, за что она теперь и расплачивается, после того как предала доверие стольких людей. А деньги, заработанные обманом, надолго с обманщиком не останутся. А ещё процесс падения и приближения расплаты мог ускориться из-за того, что блогер прекратила отдавать часть доходов на благотворительность, подчеркнула знаток эзотерики.
В заключение Эль заявила, что в ситуации Блиновской не могло обойтись без тёмной магии и сделки с адскими силами. Об этом говорит низость, на которую она была готова пойти ради личной выгоды.
"Она была в некоторой степени одержима дьяволом, пошла по низким частотам в магии, поэтому и бесстыдно шагала по головам", — резюмировала белая ведьма.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. К настоящему моменту сумма её долга выросла уже до полутора миллиардов рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако из-за неоднократных нарушений меры пресечения её решили поместить в СИЗО. К настоящему моменту Блиновскую доставили в московский изолятор № 6 "Печатники", где она была помещена под карантин.