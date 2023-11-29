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Сумма долга блогерши Елены Блиновской выросла до 1,5 млрд рублей

29 ноября, 14:45
<p>Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya</p>

Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Сумма долга блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей, выросла до 1,5 млрд рублей. Об этом узнал SHOT. Если точнее, Федеральная налоговая служба выставила "королеве марафонов" счёт в 1 402 202 042 рубля.

Напомним, что в октябре в отношении Блиновской была начата ещё одна налоговая проверка за 2022 год, по результатам которой количество неуплаченных налогов может сильно возрасти.

Блиновская обвинила ПВО в проблемах с соблюдением домашнего ареста

Блиновская обвинила ПВО в проблемах с соблюдением домашнего ареста

Как сообщал Лайф, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она на арендованном с водителем "майбахе" пыталась пересечь российско-белорусскую границу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании доходов. Сейчас "королева марафонов" находится под домашним арестом. Она оплатила лишь 55 млн долга — это 3% от новой суммы. Также по делу Блиновской арестованы активы на 64 млрд рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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