Сумма долга блогерши Елены Блиновской выросла до 1,5 млрд рублей
Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Сумма долга блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей, выросла до 1,5 млрд рублей. Об этом узнал SHOT. Если точнее, Федеральная налоговая служба выставила "королеве марафонов" счёт в 1 402 202 042 рубля.
Напомним, что в октябре в отношении Блиновской была начата ещё одна налоговая проверка за 2022 год, по результатам которой количество неуплаченных налогов может сильно возрасти.
Как сообщал Лайф, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она на арендованном с водителем "майбахе" пыталась пересечь российско-белорусскую границу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании доходов. Сейчас "королева марафонов" находится под домашним арестом. Она оплатила лишь 55 млн долга — это 3% от новой суммы. Также по делу Блиновской арестованы активы на 64 млрд рублей.