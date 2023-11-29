Сумма долга блогерши Елены Блиновской выросла до 1,5 млрд рублей

Сумма долга блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей, выросла до 1,5 млрд рублей. Об этом узнал SHOT. Если точнее, Федеральная налоговая служба выставила "королеве марафонов" счёт в 1 402 202 042 рубля.

Напомним, что в октябре в отношении Блиновской была начата ещё одна налоговая проверка за 2022 год, по результатам которой количество неуплаченных налогов может сильно возрасти.