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Следователи просят суд отправить блогершу Блиновскую в СИЗО

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Блогершу Елену Блиновскую отправили в СИЗО

22 января, 14:01
Блогер Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Блогер Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на три месяца за многократные нарушения условий домашнего ареста, в частности за проведение шумной новогодней вечеринки, где присутствовала свидетель по её делу.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Елену Блиновскую. Видео © телеграм-канал Судов общей юрисдикции города Москвы

Блиновскую взяли под стражу в зале суда и вывели в наручниках. Блогерша пробудет под арестом как минимум до 26 апреля.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Елену Блиновскую. Видео © телеграм-канал Судов общей юрисдикции города Москвы

Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Елену Блиновскую. Видео © телеграм-канал Судов общей юрисдикции города Москвы

До 16 лет колонии грозит блогерше Блиновской после предъявления новых обвинений
До 16 лет колонии грозит блогерше Блиновской после предъявления новых обвинений

Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию в апреле 2023 года. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денег. К настоящему моменту сумма долга Блиновской выросла почти до полутора миллиардов рублей. Ранее блогерша находилась под домашним арестом, но следователи попросили отправить её в СИЗО из-за неоднократных нарушений ранее избранной меры.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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