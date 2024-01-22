Блогершу Елену Блиновскую отправили в СИЗО
Блогер Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на три месяца за многократные нарушения условий домашнего ареста, в частности за проведение шумной новогодней вечеринки, где присутствовала свидетель по её делу.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Елену Блиновскую. Видео © телеграм-канал Судов общей юрисдикции города Москвы
Блиновскую взяли под стражу в зале суда и вывели в наручниках. Блогерша пробудет под арестом как минимум до 26 апреля.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Елену Блиновскую. Видео © телеграм-канал Судов общей юрисдикции города Москвы
Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию в апреле 2023 года. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денег. К настоящему моменту сумма долга Блиновской выросла почти до полутора миллиардов рублей. Ранее блогерша находилась под домашним арестом, но следователи попросили отправить её в СИЗО из-за неоднократных нарушений ранее избранной меры.