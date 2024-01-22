Блогершу Елену Блиновскую отправили в СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на три месяца за многократные нарушения условий домашнего ареста, в частности за проведение шумной новогодней вечеринки, где присутствовала свидетель по её делу.