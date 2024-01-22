Следователи просят суд отправить блогершу Блиновскую в СИЗО

Следователи ГСУ СК по Москве ходатайствуют об изменении меры пресечения блогеру Елене Блиновской: "королеву марафонов" просят перевести с домашнего ареста в СИЗО. Причина такого запроса — неоднократные нарушения ранее избранной меры.

"В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следователь ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.