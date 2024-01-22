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22 января, 09:56

Следователи просят суд отправить блогершу Блиновскую в СИЗО

Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

Следователи ГСУ СК по Москве ходатайствуют об изменении меры пресечения блогеру Елене Блиновской: "королеву марафонов" просят перевести с домашнего ареста в СИЗО. Причина такого запроса — неоднократные нарушения ранее избранной меры.

"В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следователь ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.

Также в её деле появилось два новых эпизода по статье "Неправомерный оборот средств платежей". По данным следствия, Блиновская получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчётных счетов и тратила их на себя.

Названа ошеломляющая сумма, ежедневно прибавляющаяся к долгу Елены Блиновской
Названа ошеломляющая сумма, ежедневно прибавляющаяся к долгу Елены Блиновской

Напомним, Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию в апреле 2023 года. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денег. Сейчас блогерша находится под домашним арестом. Сумма долга Блиновской при этом выросла почти до полутора миллиардов рублей. Позже сама блогерша подала иск против налоговиков.

Александра Вишнякова
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