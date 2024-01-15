Названа ошеломляющая сумма, ежедневно прибавляющаяся к долгу Елены Блиновской
Mash: Задолженность Блиновской перед ФНС за 18 дней выросла на девять миллионов
Задолженность Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой (ФНС) за последние 18 дней выросла на девять миллионов рублей — с 1,409 до 1,418 миллиарда. По данным Mash, ежедневно долг "королевы марафонов" растёт на 500 тысяч, начисляемых в качестве пеней.
К слову, недавно Блиновская подала в суд на налоговиков, потребовав признать недействительными решения московской инспекции № 6. Тогда они потребовали от блогерши выплатить все штрафы, пени и недоимки.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем автомобиле. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, после чего отправили под домашний арест. В октябре суд продлил арест счетов компаний по её делу до января 2024 года. Она пыталась снять ограничения со своих средств, но тщетно.
ТАСС / Софья Сандурская