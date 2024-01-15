Названа ошеломляющая сумма, ежедневно прибавляющаяся к долгу Елены Блиновской

Задолженность Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой (ФНС) за последние 18 дней выросла на девять миллионов рублей — с 1,409 до 1,418 миллиарда. По данным Mash, ежедневно долг "королевы марафонов" растёт на 500 тысяч, начисляемых в качестве пеней.