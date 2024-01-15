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15 января, 14:40

Названа ошеломляющая сумма, ежедневно прибавляющаяся к долгу Елены Блиновской

Mash: Задолженность Блиновской перед ФНС за 18 дней выросла на девять миллионов

Задолженность Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой (ФНС) за последние 18 дней выросла на девять миллионов рублей — с 1,409 до 1,418 миллиарда. По данным Mash, ежедневно долг "королевы марафонов" растёт на 500 тысяч, начисляемых в качестве пеней.

К слову, недавно Блиновская подала в суд на налоговиков, потребовав признать недействительными решения московской инспекции № 6. Тогда они потребовали от блогерши выплатить все штрафы, пени и недоимки.

От Блиновской ушли свыше 400 сотрудников, которые помогали ей организовывать и продвигать марафоны
От Блиновской ушли свыше 400 сотрудников, которые помогали ей организовывать и продвигать марафоны

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем автомобиле. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, после чего отправили под домашний арест. В октябре суд продлил арест счетов компаний по её делу до января 2024 года. Она пыталась снять ограничения со своих средств, но тщетно.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Матвей Константинов
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