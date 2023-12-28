"Королева марафонов" Блиновская подала иск против налоговиков
SHOT: Блогерша Блиновская подала иск против ФНС № 6 по городу Москве
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Скандально известная блогерша Елена Блиновская подала иск против ФНС № 6 по городу Москве с требованием признать решения службы незаконными. По данным SHOT, основательница проекта "Марафон желаний" требует снизить долги по налогам на 60%: то есть вместо 1 миллиарда и 400 миллионов хочет, чтобы сумму ей скостили до 560 миллионов, и утверждает, что у неё якобы есть все основания для перерасчёта.
Уточняется, что иск, поданный 26 декабря, уже принят к производству.
Напомним, в апреле "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию. Её обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и поместили под домашний арест. По последним данным, сумма долга у Блиновской выросла почти до 1,5 миллиарда рублей. В октябре суд продлил арест счетов компаний по её делу до января 2024 года.