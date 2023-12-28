"Королева марафонов" Блиновская подала иск против налоговиков

Скандально известная блогерша Елена Блиновская подала иск против ФНС № 6 по городу Москве с требованием признать решения службы незаконными. По данным SHOT, основательница проекта "Марафон желаний" требует снизить долги по налогам на 60%: то есть вместо 1 миллиарда и 400 миллионов хочет, чтобы сумму ей скостили до 560 миллионов, и утверждает, что у неё якобы есть все основания для перерасчёта.