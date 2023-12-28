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28 декабря, 13:40

"Королева марафонов" Блиновская подала иск против налоговиков

SHOT: Блогерша Блиновская подала иск против ФНС № 6 по городу Москве

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Скандально известная блогерша Елена Блиновская подала иск против ФНС № 6 по городу Москве с требованием признать решения службы незаконными. По данным SHOT, основательница проекта "Марафон желаний" требует снизить долги по налогам на 60%: то есть вместо 1 миллиарда и 400 миллионов хочет, чтобы сумму ей скостили до 560 миллионов, и утверждает, что у неё якобы есть все основания для перерасчёта.

Уточняется, что иск, поданный 26 декабря, уже принят к производству.

Адвокат Блиновской уверяет, что она не погашала долг в 1,5 млрд рублей
Адвокат Блиновской уверяет, что она не погашала долг в 1,5 млрд рублей

Напомним, в апреле "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию. Её обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и поместили под домашний арест. По последним данным, сумма долга у Блиновской выросла почти до 1,5 миллиарда рублей. В октябре суд продлил арест счетов компаний по её делу до января 2024 года.

Марина Калегина
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