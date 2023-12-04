Адвокат Блиновской уверяет, что она не погашала долг в 1,5 млрд рублей

Адвокат "королевы марафонов" Елены Блиновской Наталия Сальникова утверждает, что её подзащитная в последние дни не совершала никаких платежей по налоговым задолженностям. Об этом пишет SHOT.

В беседе с телеграм-каналом юрист заявила, что Блиновская даже не может "посмотреть свои долги в личном кабинете", так как ей запретили выходить в Интернет. Ранее сообщалось, что начисление по налоговой задолженности блогерши исчезло. "На вопрос, мог ли кто-то погасить задолженность, адвокат Блиновской ответила, что вряд ли".