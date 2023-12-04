Адвокат Блиновской уверяет, что она не погашала долг в 1,5 млрд рублей
SHOT: Адвокат Блиновской Сальникова опровергла погашение долга в 1,5 млрд рублей
Адвокат "королевы марафонов" Елены Блиновской Наталия Сальникова утверждает, что её подзащитная в последние дни не совершала никаких платежей по налоговым задолженностям. Об этом пишет SHOT.
В беседе с телеграм-каналом юрист заявила, что Блиновская даже не может "посмотреть свои долги в личном кабинете", так как ей запретили выходить в Интернет. Ранее сообщалось, что начисление по налоговой задолженности блогерши исчезло. "На вопрос, мог ли кто-то погасить задолженность, адвокат Блиновской ответила, что вряд ли".
Напомним, скандальное дело Елены Блиновской началось 27 апреля, когда её на арендованном "майбахе" задержали при попытке въехать в Белоруссию. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов на космическую сумму — почти миллиард рублей. Кроме того, она запятналась отмыванием денег. Сейчас блогерша находится под домашним арестом. В октябре суд продлил арест счетов компаний по делу Блиновской до января 2024 года. А в конце ноября стало известно, что сумма долга блогерши выросла почти до 1,5 миллиарда рублей.
Софья Сандурская / ТАСС