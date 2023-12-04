Елена Блиновская погасила долг перед налоговой в 1,5 млрд рублей

Елена Блиновская полностью решила вопрос с небывалым долгом перед налоговой. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.

Так, если ещё неделей ранее сумма задолженности "королевы марафонов" составляла 1 402 202 042 рубля, то уже сегодня в этой графе красуется ноль.