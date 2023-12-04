Елена Блиновская погасила долг перед налоговой в 1,5 млрд рублей
Елена Блиновская полностью решила вопрос с небывалым долгом перед налоговой. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.
Так, если ещё неделей ранее сумма задолженности "королевы марафонов" составляла 1 402 202 042 рубля, то уже сегодня в этой графе красуется ноль.
Напомним, скандальное дело Елены Блиновской началось 27 апреля, когда её на арендованном с водителем "майбахе" задержали при попытке въехать в Белоруссию. "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов на космическую сумму — почти миллиард рублей. Кроме того, она запятналась отмыванием денег. Сейчас блогерша находится под домашним арестом. В конце ноября стало известно, что сумма долга Блиновской выросла почти до 1,5 миллиарда рублей.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya