Блогерше-миллиардерше Блиновской отказали в разморозке счетов
Суд отказал Блиновской в просьбе снять арест со счетов до слушания по иску к ФНС
Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Суд отказал блогерше и "королеве марафонов" Елене Блиновской в требовании снять арест со счетов на время рассмотрения её иска к ФНС № 6 по Москве о снижении долгов по налогам на 60%.
По сведениям SHOT, миллиардерша в рамках иска подала заявление об обеспечительных мерах, чтобы защитить своё имущество. Согласно её версии, в ФНС нарушили её права. Она считает блокировку счетов необоснованной.
В итоге Блиновской отказали — она не предоставила ряд документов, среди которых справки о наличии счетов в банках и о том, есть ли или нет на них средства.
Напомним, в апреле "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию. Её обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и поместили под домашний арест. По последним данным, сумма долга у Блиновской выросла почти до 1,5 миллиарда рублей. В октябре суд продлил арест счетов компаний по её делу до января 2024 года.