Блогерше-миллиардерше Блиновской отказали в разморозке счетов

Суд отказал блогерше и "королеве марафонов" Елене Блиновской в требовании снять арест со счетов на время рассмотрения её иска к ФНС № 6 по Москве о снижении долгов по налогам на 60%.

По сведениям SHOT, миллиардерша в рамках иска подала заявление об обеспечительных мерах, чтобы защитить своё имущество. Согласно её версии, в ФНС нарушили её права. Она считает блокировку счетов необоснованной.