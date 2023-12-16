От Блиновской ушли свыше 400 сотрудников, которые помогали ей организовывать и продвигать марафоны
Mash: Блиновская потеряла свыше 400 сотрудников, продвигавших её марафоны
Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Блогерша Елена Блиновская потеряла свыше 400 сотрудников, помогавших ей организовывать и продвигать онлайн-марафоны. Как сообщает Mash, работники уволились потому, что начальница больше не может платить им зарплату из-за арестованных счетов.
В числе тех, кто ушёл, оказались пиарщики, кураторы и айтишники. В среднем ежемесячно Блиновская им платила по 60 тысяч рублей. По информации телеграм-канала, перед увольнением все сотрудники получили полный расчёт, поэтому ушли без всяких претензий.
Напомним, скандальное дело Блиновской началось 27 апреля, когда её на арендованном "майбахе" задержали при попытке въехать в Белоруссию. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Кроме того, она запятналась отмыванием денег. На днях суд продлил блогерше домашний арест до 26 января 2024 года. А в конце ноября стало известно, что сумма долга Блиновской выросла почти до полутора миллиардов рублей.