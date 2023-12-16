От Блиновской ушли свыше 400 сотрудников, которые помогали ей организовывать и продвигать марафоны

Блогерша Елена Блиновская потеряла свыше 400 сотрудников, помогавших ей организовывать и продвигать онлайн-марафоны. Как сообщает Mash , работники уволились потому, что начальница больше не может платить им зарплату из-за арестованных счетов.

В числе тех, кто ушёл, оказались пиарщики, кураторы и айтишники. В среднем ежемесячно Блиновская им платила по 60 тысяч рублей. По информации телеграм-канала, перед увольнением все сотрудники получили полный расчёт, поэтому ушли без всяких претензий.