Блиновскую оставили под домашним арестом до конца января

Мосгорсуд признал законным продление до 26 января 2024 года домашнего ареста для "королевы марафонов" Елены Блиновской. Речь идёт о деле, связанном с неуплатой налогов.

"Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы от 24 октября 2023 года в отношении Блиновской оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения", — отметили в апелляционной инстанции в беседе с ТАСС.

В жалобе защиты Блиновской сказано, что сейчас её проверяют по всем налогам, сборам и страховым взносам с 1 января по 31 декабря прошлого года. Адвокат Наталья Сальникова подчеркнула, что для ответов на требования московского ИФНС нужен онлайн-доступ в банки, однако этому мешает запрет суда на использование Интернета. Поэтому защита требовала объявить недействительным соответствующее постановление районного суда и призывала ограничиться запретом некоторых действий.