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22 января, 10:52

До 16 лет колонии грозит блогерше Блиновской после предъявления новых обвинений

Блиновская прибыла в суд, который может изменить ей меру пресечения

Блогеру Елене Блиновской может грозить 16 лет колонии после предъявления новых обвинений, сообщает SHOT. "Королева марафонов" прибыла в суд, который может изменить ей меру пресечения и отправить в СИЗО.

Елена прибыла в суд, который может изменить ей меру пресечения и отправить в СИЗО. Видео © LIFE

Напомним, в деле Блиновской появилось два новых эпизода по статье "Неправомерный оборот средств платежей". По данным следствия, блогерша получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчётных счетов и тратила их на себя. Максимальное наказание по этой части статьи — 6 лет колонии.

Кроме того, в отношении марафонщицы по-прежнему расследуются два уголовных дела — об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и об отмывании денег. Здесь максимальное наказание — три и семь лет колонии соответственно.

Названа ошеломляющая сумма, ежедневно прибавляющаяся к долгу Елены Блиновской
Названа ошеломляющая сумма, ежедневно прибавляющаяся к долгу Елены Блиновской

Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию в апреле 2023 года. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денег. К настоящему моменту сумма долга Блиновской выросла почти до полутора миллиардов рублей. Сейчас блогерша находится под домашним арестом, но следователи попросили суд изменить меру пресечения и отправить её СИЗО. Причина такого запроса — неоднократные нарушения ранее избранной меры.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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