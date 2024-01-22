До 16 лет колонии грозит блогерше Блиновской после предъявления новых обвинений
Блиновская прибыла в суд, который может изменить ей меру пресечения
Блогеру Елене Блиновской может грозить 16 лет колонии после предъявления новых обвинений, сообщает SHOT. "Королева марафонов" прибыла в суд, который может изменить ей меру пресечения и отправить в СИЗО.
Елена прибыла в суд, который может изменить ей меру пресечения и отправить в СИЗО. Видео © LIFE
Напомним, в деле Блиновской появилось два новых эпизода по статье "Неправомерный оборот средств платежей". По данным следствия, блогерша получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчётных счетов и тратила их на себя. Максимальное наказание по этой части статьи — 6 лет колонии.
Кроме того, в отношении марафонщицы по-прежнему расследуются два уголовных дела — об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и об отмывании денег. Здесь максимальное наказание — три и семь лет колонии соответственно.
Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию в апреле 2023 года. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денег. К настоящему моменту сумма долга Блиновской выросла почти до полутора миллиардов рублей. Сейчас блогерша находится под домашним арестом, но следователи попросили суд изменить меру пресечения и отправить её СИЗО. Причина такого запроса — неоднократные нарушения ранее избранной меры.
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