До 16 лет колонии грозит блогерше Блиновской после предъявления новых обвинений

Блогеру Елене Блиновской может грозить 16 лет колонии после предъявления новых обвинений, сообщает SHOT. "Королева марафонов" прибыла в суд, который может изменить ей меру пресечения и отправить в СИЗО.

Елена прибыла в суд, который может изменить ей меру пресечения и отправить в СИЗО. Видео © LIFE

Напомним, в деле Блиновской появилось два новых эпизода по статье "Неправомерный оборот средств платежей". По данным следствия, блогерша получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчётных счетов и тратила их на себя. Максимальное наказание по этой части статьи — 6 лет колонии.