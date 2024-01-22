Блиновскую просят отправить в СИЗО из-за новогодней вечеринки

Блогершу Елену Блиновскую просят отправить в СИЗО из-за нарушения правил домашнего ареста. В частности, из-за её новогодней вечеринки. В тот день в доме "королевы марафонов" появилась одна из свидетельниц по уголовному делу, с которой Блиновской было запрещено общаться.

Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova

В ходе судебного заседания следователь заявил, что блогерша проводит массовые мероприятия, общается с людьми, а контролировать это во время следствия невозможно. Кроме того, она находится на свободе, поэтому теоретически может вывести деньги либо уехать сама. В связи с этим СК требует продлить срок марафонщице на три месяца четверо суток и заключить её под стражу.