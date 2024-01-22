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22 января, 13:01

Блиновскую просят отправить в СИЗО из-за новогодней вечеринки

Елена Блиновская с адвокатом — на судебном заседании в Замоскворецком суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Елена Блиновская с адвокатом — на судебном заседании в Замоскворецком суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогершу Елену Блиновскую просят отправить в СИЗО из-за нарушения правил домашнего ареста. В частности, из-за её новогодней вечеринки. В тот день в доме "королевы марафонов" появилась одна из свидетельниц по уголовному делу, с которой Блиновской было запрещено общаться.

Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova

В ходе судебного заседания следователь заявил, что блогерша проводит массовые мероприятия, общается с людьми, а контролировать это во время следствия невозможно. Кроме того, она находится на свободе, поэтому теоретически может вывести деньги либо уехать сама. В связи с этим СК требует продлить срок марафонщице на три месяца четверо суток и заключить её под стражу.

Ранее Лайф сообщал, что Блиновской может грозить 16 лет колонии после предъявления новых обвинений. Напомним, в деле блогерши появилось два новых эпизода по статье "Неправомерный оборот средств платежей". По данным следствия, она получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчётных счетов и тратила их на себя. Кроме того, в отношении марафонщицы по-прежнему расследуются два уголовных дела — об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и об отмывании денег.

Названа ошеломляющая сумма, ежедневно прибавляющаяся к долгу Елены Блиновской
Названа ошеломляющая сумма, ежедневно прибавляющаяся к долгу Елены Блиновской

Напомним, Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию в апреле 2023 года. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денег. К настоящему моменту сумма долга Блиновской выросла почти до полутора миллиардов рублей. Сейчас блогерша находится под домашним арестом, но следователи попросили суд изменить меру пресечения и отправить её в СИЗО.

Наталья Исакова
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