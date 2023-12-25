Блиновская закатила роскошную вечеринку, находясь под домашним арестом

Блогерша Елена Блиновская, которая обвиняется в неуплате налогов и должна находиться под домашним арестом до 26 января 2024 года, устроила вечеринку исходя из принципа, что если ей нельзя никуда выходить, то тогда тусовка должна сама прийти к ней.