Блиновская закатила роскошную вечеринку, находясь под домашним арестом
Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
Блогерша Елена Блиновская, которая обвиняется в неуплате налогов и должна находиться под домашним арестом до 26 января 2024 года, устроила вечеринку исходя из принципа, что если ей нельзя никуда выходить, то тогда тусовка должна сама прийти к ней.
Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova
Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova
Елена Блиновская устроила вечеринку, находясь под домашним арестом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana.m.efimova
Кадрами с мероприятия поделилась в соцсети её подруга Светлана Ефимова. Блиновская была в длинном чёрном платье, веселилась и ни в чём себе не отказывала. По словам гостей, хозяйка вечера изрядно потратилась, ведь для роскошного представления были приглашены артисты, а в помещениях был сделан дорогой декор.
Напомним, скандальное дело Блиновской началось 27 апреля, когда её на арендованном "майбахе" задержали при попытке въехать в Белоруссию. "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Кроме того, она запятналась отмыванием денег. Сейчас суд продлил блогерше домашний арест до 26 января 2024 года. А в конце ноября стало известно, что сумма долга Блиновской выросла почти до полутора миллиардов рублей. Однако блогерша смогла закрыть долги перед сотрудниками. Около 400 человек, помогавших ей проводить "марафоны", уволились и потребовали рассчитать их.