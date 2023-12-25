Лохотрон от Айболитов: Почему отца инфоблогерши Блиновской считают королём разводок в ветеринарии Больше всех к развитию мобильной ветеринарной службы в России приложил руку Олег Останин, отец фигурантки уголовного дела и знаменитой инфоцыганки Елены Блиновской. К Останину тоже много вопросов. Его выездных врачей обвиняют в мошенничестве и гибели животных. 24 декабря, 21:40 Елена Блиновская, Олег Останин. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram* / o_ostanin, © ТАСС / Вадим Тараканов, © Getty Images

Лайф начинает публикацию серии статей о ветеринарной отрасли в России. Этот рынок сейчас трясет от дефицита препаратов, высоких цен и так называемых "ветразводчиков". Первый материал — "Не лечат, а калечат: Как ветеринары наживаются на вас и ваших животных?" — с характеристиками отрасли, разбором крупнейших клиник, обзором пропавших из продажи ветлекарств и печальными историями жертв лжеайболитов.

Опасные айболиты в любом районе

— Моего шпица тошнит, — звоню на номер первой попавшейся "скорой ветеринарной помощи". Время: поздний вечер.

— Питомца лучше никуда не транспортировать. Однозначно иммунитет ослаблен. Здоровых животных в клинику не возят, чтобы ваша собака не нахватала новых инфекций, у нас есть возможность отправить доктора к вам домой, — оператор словно зачитывает по бумажке. — Где проживаете?

— Мытищи, — говорю наобум.

— Как раз в этом районе работает врач именно по вашей симптоматике. Он на вызове недалеко. Оформляем?

Беру время на раздумье. Ветеринар набирает сам и проявляет настойчивость: ехать ему, мол, всего час. Прошу представиться — мямлит. Выясняю, что это Павел Азорабеков, знаменитость паблика "STOP Ветеринары-убийцы". Хозяева животных жаловались на него в прокуратуру, обвиняли в угрозах и собирали подписи, чтобы отстранить от профессии.

— Убийца моей кошки! Приехал на дом лечить моего питомца, наделал уколов разных и кошка умерла. При этом взял бешеные деньги, насчитал очень дорого, — возмущались год назад.

— Сегодня и моего кота убил, и за это 17 тысяч потребовал. Устроил скандал, и сказал, что если не оплачу, он сломает мне челюсть! — такое сообщение было оставлено уже этой зимой.

Недобрым словом его поминают с десятых годов, на кинологическом форуме называли мошенником. В смартфонах разных людей он записан как "Убийца животных и разводит на деньги", "Хотел усыпить здорового кота", "Конченный, убивает животных", "Очень плохой ветеринар", "Ужасный ветеринар!!!" и т.д. =

Отказываюсь от услуг Азорабекова. Но оператор, его приславшая, вцепилась клещом и перезвонила раз десять.







Ветеринарка, куда я набрал, функционирует уже более трёх лет и имеет множество имен. “Единая служба ветеринарной помощи”, “Срочный выезд ветеринары на дом”, “Центр ветеринарных услуг 24/7”. По сути всё это сайты-воронки, за которыми стоят единый колл-центр и одна команда выездных ветеринаров. Если бы корреспондент вызывал ветеринара в район подмосковного Видного, то на адрес приехал бы другой примечательный врач — Зурико Маргия, звезда паблика "Злой ветеринар".

Год назад он приехал к собаке с подозрением на отит, взял анализы, 40 800 рублей за работу и ушёл. Клиентка, не дождавшись от него результатов бакпосева, набрала номер клиники «Шанс Био», которую Маргия тогда представлял.

— Выяснилось, что анализы в нашей базе не значатся, он их нам не сдавал. Клиентке он выслал поддельные клинические и биохимические исследования, а бакпосев даже подделывать поленился! — была шокирована директор «Шанс Био».

Ветклиника разорвала с Зурико договор и взыскала с него 200 тысяч рублей за нарушение использования товарного знака. Клиентка не добилась ничего.





И Павел Азорабеков, и Зурико Маргия неоднократно приезжали от ветеринарных мобильных служб так или иначе связанных с известной сетью ветклиник "Биовет", которую учредил в 2014 году Олег Останин, отец скандальной блогерши Елены Блиновской. Например, Азорабеков и Маргия работали на некой Ветскорой: сайт ветеринарки с таким названием принадлежит сотрудникам "Биовета". Как выяснил Лайф, в Москве и области, вообще, куда ни позвони, а, скорее всего, приедет ветеринар, сотрудничающий, либо ранее сотрудничавший с "Биоветом"...

Инфоблогер Елена Блиновская, её отец Олег Останин. Фото © ТАСС / Софья Сандурская, © Ok / Олег Останин

Куда тянутся ниточки от "айболитов на дом"

Проект SHOT ПРОВЕРКА провёл эксперимент, вызвав на дом несколько врачей вроде бы от разных контор. Помогали бенгалец Лучик, чихуахуа Филя и метис Ева. Перед экспериментом животных проверили в надёжных клиниках — никаких проблем со здоровьем. Но по легенде у них рвота и слабость.

SHOT ПРОВЕРКА вызывает врачей на дом. Видео © t.me / SHOT

Непосредствено от сети "Биовет" приехала девушка без удостоверения. Диагноз не поставила, рекомендовала пройти весь спектр исследований, за услуги (выезд, осмотр, измерение температуры) попросила 2400 рублей наличкой. Договор заключили на ИП Николая Лисовского, лицензиата товарного знака «Биовет».







От малоизвестной сети «Аист-Вет» приехал крепкий мужчина, заключивший, что у здорового животного «точно цистит». Насчитал 10 900 рублей (вызов, осмотр, анализы, консультация) и дал квитанцию с печатью ИП Владимира Щербака, тоже лицензиата «Биовета». Налички расплатиться с ним не хватило, часть пришлось переводить на ИП Мирру Пушкарёву. Её на ветеринарных форумах называют мошенницей. Деньги на имя Мирры люди переводили и в Санкт-Петербурге, и в подмосковном Видном. Сейчас бренд «Аист-Вет» принадлежит Любови Сычёвой, главврачу филиала «Биовета».







Молодая ветеринар от сайта vet-help.pro (только мобильная служба) прибыла то ли с фельдшером, то ли с охранником. Она усмотрела воспалительный процесс на фоне смены зубов. Сделала инъекции противовоспалительного, обезболивающего, витаминного комплекса. Ценник вышел 9000 рублей. Заплатили наличными. Договор был на ИП Андрея Подольского… тоже лицензиата «Биовета».







"Биовет" насчитывает 25 кабинетов и клиник в Москве, многие находятся в тесных подвалах жилых домов, некоторые действуют по франшизе. Лицензиаты бренда есть в Ростовской и Архангельской областях. Изначально «Биовет» имел форму ООО. Но после ареста дочери Олег Останин ликвидировал юрлицо и переоформил товарный знак на себя как на ИП, и теперь сдаёт его в аренду, получая процент. Вероятно, основной доход «Биовету» приносит именно мобильная служба. Сколько денег, не подсчитать. Всё слишком запутанно. Показательна история, случившаяся в 2018 году.

От некоего Центра ветеринарной медицины на Каховке приехали вакцинировать трёх кошек. Клиенту по телефону обещали цену 2000 рублей за прививку, но на месте вышло 14500. Хозяин животных поехал разбираться. Выяснилось, что клиника управляется через ИП Любовь Сычёву, главврача филиала «Биовета». Книга жалоб в клинике была оформлена на ИП Олега Останина. Данные на печати для прейскурантов принадлежали ИП Елене Блиновской, его дочери.

Дотошный клиент смог добиться через жалобы в МВД и ОБЭП закрытия ветеринарного центра на Каховке: нарушения ведения бизнеса были налицо. Но больше никаких санкций не последовало.

Вид типичной клиники "Биовет". Фото © vetspravka.ru

Кто такой Олег Останин

Олегу Останину 66 лет. Он окончил школу в кировском посёлке Опарино, отучился в Уржумском зооветеринарном техникуме и пошёл в армию. Чем Останин занимался в 80-х и 90-х, неизвестно. В нулевых он получил высшее образование в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии и открыл первую собственную сеть ветклиник “Айболит”. Уже начиная с десятых годов на ветеринарки Останина сыпались кошмарные отзывы.

— У Останина "клиник" по Москве как у дурака фантиков, абсолютное большинство из которых находятся в подвалах жилых домов, однако, несмотря на это, в них есть "передержка", и рентген, что запрещено СанПИНом. Сами эти клиники больше служат прикрытием, нежели приносят прибыль: люди в них ходят только по незнанию. Квалификация многих «врачей» вызывает сомнение, отдельная песня цены. Основная прибыль - выездная служба. Многие из задействованных в ней людей к ветеринарии не имеют отношения. Их задача — прибыть по адресу, выслушать хозяев и убедить их в том, что есть подозрение на страшное заболевание, требующее ряда уколов и анализов, — писали на одном из ветеринарных форумов ещё в 2013 году

— Да толку жаловаться! Останин Олег Анатольевич, сеть клиник Айболит! И ОБЭП, и РОСПОТРЕБ И ФСКН были в гостях. До сих пор процветают во всех округах, — подытожил другой юзер форума.

Что говорят ветеринары о своих выездных "коллегах". Видео © Vk / SHOT I ШОТ

Ветеринарное ИП были в разное время оформлены на его знаменитую дочь, на брата, на невестку. Сын Останина, Александр, управляет сетью ветклиник "Дай лапу". В 2017 году прокуратура оштрафовала его за размещение и использования рентгена в подвале жилого дома. Останин-младший, как и его сестра Блиновская, тоже блогер. Он берет интервью у ветеринаров коллег.

С женой и братом Олег Останин могуть зарабатывать ещё на груминг-салонах "Friendly Style". В собственности семьи несколько помещений на 250 "квадратов" в новом апарт-комплексе "Level Донской", где недавно открылась вторая точка сети.

Чем владеют Олег Остатин и его близкие





В 2018 году вся большая семья Олега Останина взабралась на "Донской олимп" — премиальный жилой квартал возле Нескучного сада. Неоклассические фасады, античные холлы, корпуса "Зевс", "Артемида" и "Дионис", закрытый стилизованный под Римскую империю двор. "Жить здесь комфортно и атмосферно", — рекламируют риелторы.









1100 квадратов суммарной стоимостью около одного одного милларда рублей — как минимум столько недвижимости у Останиных в этом жилом комплексе. Непосредственно сам ветеринар владеет парой четырёхкомнатных квартир, восьмикомнатным дюплексом и двумя крупногабаритными машиноместами. Его супруге принадлежит один стандартный гараж. Их знаменитая дочь и зять занимают трёшку. В собственности брата блогерши хоромы на пять комнат, четыре машиноместа и дюжина небольших подсобных помещений.

В собственности четы Останиных имеются также студии в сталинках на Шаболовке (≈20 млн рублей) и Севастопольском проспекте (≈15 млн), однушки в брежневке (≈12 млн) и новостройке (≈13 млн) в Нагорном районе у горнолыжного склона, двушка в ЖК "Две столицы" в Химках (≈10 млн), плюс панельная трёшка в Ярославле (≈6 млн).

Кто помог Блиновской погасить долги по налогам

По сведеньям Telegram-канала Shot, Елена Блиновская решила вопрос с неуплаченными налогами. В конце ноября сумма её фискальной задолженности превышала 1,4 млрд рублей, но с начала декабря в этой графе красуется ноль. Такие данные содержит портал Федеральной налоговой службы. Комментирую эту информацию, адвокат блогерши заявил, что его подопечная в принципе не могла совершать никаких платежей, так как ей запрещено пользоваться интернетом. На вопрос — не погасил ли кто задолженность за неё — юрист лишь развёл руками, мол, вряд ли. Не исключено, что это мог сделать её отец Олег Останин.

Налоговой Елена Блиновская, судя по всему, уже ничего не должна. Фото © t.me / SHOT

*соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Почему в ветеринарной сфере творится беспредел? 0 Потому что частных ветеринаров никто не контролирует В этой сфере крутятся большие деньги, ветеринары откупаются от проверок Потому что в этой сфере работают случайные люди без образования

Авторы Пётр Егоров