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23 января, 13:49

Блиновскую поместили на карантин в СИЗО №6 в Москве

Елена Блиновская в зале суда. Telegram / "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Елена Блиновская в зале суда. Telegram / "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Елена Блиновская, которой суд накануне изменил меру пресечения, сейчас содержится в карантинной камере в женском следственном изоляторе №6 в Москве. Вместе с ней находится около 20 человек. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

"Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6, рассчитанной на содержание 20 человек. При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть", — цитирует Мельникова РИА "Новости".

"Ещё покажет who is who": Физиогномист увидел пофигизм в реакции Блиновской на арест
"Ещё покажет who is who": Физиогномист увидел пофигизм в реакции Блиновской на арест

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. К настоящему моменту сумма её долга выросла уже до полутора миллиардов рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако из-за неоднократных нарушений меры пресечения её решили поместить в СИЗО. К настоящему моменту Блиновскую доставили в московский изолятор № 6 "Печатники".

Александра Вишнякова
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