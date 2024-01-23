Блиновскую поместили на карантин в СИЗО №6 в Москве
Елена Блиновская в зале суда. Telegram / "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Блогер Елена Блиновская, которой суд накануне изменил меру пресечения, сейчас содержится в карантинной камере в женском следственном изоляторе №6 в Москве. Вместе с ней находится около 20 человек. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.
"Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6, рассчитанной на содержание 20 человек. При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть", — цитирует Мельникова РИА "Новости".
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. К настоящему моменту сумма её долга выросла уже до полутора миллиардов рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако из-за неоднократных нарушений меры пресечения её решили поместить в СИЗО. К настоящему моменту Блиновскую доставили в московский изолятор № 6 "Печатники".