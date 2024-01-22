"Ещё покажет who is who": Физиогномист увидел пофигизм в реакции Блиновской на арест
Физиогномист Воеводин: Блиновская в суде демонстрировала пофигизм
Холодная реакция блогерши Елены Блиновской на арест говорит о том, что она не чувствует себя проигравшей — готова вернуться и показать, "кто есть кто". Об этом Лайфу заявил физиогномист Олег Воеводин, проанализировав сегодняшние фото и видео из суда.
"На фотографии мы видим удивление — это она играет свою роль, не более того. Мы здесь видим в чистом виде пофигизм: "что будет, то будет". На второй фотографии мы видим эмоцию: "делайте со мной, что хотите". На видео мы видим, что она начинает играть в такую глупенькую дурочку. Она себя не чувствует проигравшей, она вернётся обязательно и покажет "ху ис ху", — говорит собеседник Лайфа.
Воеводин считает, что вообще "королева марафонов" по своей натуре холодна и эмоции никак не хочет проявлять. Об этом свидетельствует прямая линия между губ и очерченные крылья носа. Этот эмоциональный пофигизм говорит о том, что она уже смирилась со своим будущим, отмечает эксперт.
"Она уходила с холодной улыбкой, то есть она знает, что её вытащат, ей помогут, её спасут", — добавил физиогномист.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. К настоящему моменту сумма её долга выросла уже до полутора миллиардов рублей. Ранее суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако неоднократные нарушения меры пресечения вынудили обвинение ходатайствовать о заключении под стражу. Сегодня, 22 января 2024 года, суд в Москве отправил её уже под настоящий арест. Лайф узнал, что Блиновскую доставят в московский СИЗО № 6 "Печатники".