Лайф узнал, в каких условиях будет содержаться Блиновская в СИЗО
SHOT: Елена Блиновская будет содержаться в СИЗО "Печатники"
Елена Блиновская в зале суда. Telegram / "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Блогерша Елена Блиновская будет отбывать арест в московском СИЗО № 6 "Печатники". Как пишет SHOT со ссылкой на источник, "королеве марафонов" предстоит, как и всем остальным, мыть полы в камере и туалете.
Елена Блиновская в суде. Видео © Telegram / "Суды общей юрисдикции города Москвы" / LIFE
Особенность содержания в "Печатниках" заключается в том, что арестантки сами в порядке дежурства поддерживают чистоту в камерах. По данным телеграм-канала, руководству намекнули, что Блиновская должна быть "как все".
Кроме того, после суда было решено не выделять спецтранспорт именно для блогерши, поэтому сначала автозак будет ездить по столице и собирать других арестованных девушек из судов и отделов полиции — и лишь потом доставит Блиновскую в СИЗО.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. Сумма её долга выросла уже до полутора миллиардов рублей. Суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако неоднократные нарушения меры пресечения вынудили обвинение ходатайствовать о заключении под стражу. Сегодня, 22 января 2024 года, суд в Москве отправил её в СИЗО.