Лайф узнал, в каких условиях будет содержаться Блиновская в СИЗО

Блогерша Елена Блиновская будет отбывать арест в московском СИЗО № 6 "Печатники". Как пишет SHOT со ссылкой на источник, "королеве марафонов" предстоит, как и всем остальным, мыть полы в камере и туалете.

Елена Блиновская в суде. Видео © Telegram / "Суды общей юрисдикции города Москвы" / LIFE

Особенность содержания в "Печатниках" заключается в том, что арестантки сами в порядке дежурства поддерживают чистоту в камерах. По данным телеграм-канала, руководству намекнули, что Блиновская должна быть "как все".