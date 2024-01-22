"Королева марафонов" Блиновская доставлена в СИЗО "Печатники"
SHOT: Елена Блиновская доставлена в СИЗО № 6 "Печатники"
Елена Блиновская с адвокатом — на судебном заседании в Замоскворецком суде. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
"Королева марафонов" Елена Блиновская доставлена в московский СИЗО № 6 "Печатники", пишет телеграм-канал SHOT. Там блогерша пробудет как минимум до 26 апреля.
Как сообщал канал ранее, особенность содержания в "Печатниках" заключается в том, что арестантки сами в порядке дежурства поддерживают чистоту в камерах. Блиновская, по информации канала, отличаться от других арестанток в этом плане не будет.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. Сумма её долга выросла уже до полутора миллиардов рублей. Суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако неоднократные нарушения меры пресечения вынудили обвинение ходатайствовать о заключении под стражу. Сегодня, 22 января 2024 года, суд в Москве отправил её в СИЗО.