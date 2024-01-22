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Миллиардерша с тряпкой: Как в тюремной камере Блиновскую научат жить без прислуги

Дерзость, наплевательство на закон и самонадеянность миллиардерши Елены Блиновской довели её до камеры в СИЗО. Замоскворецкий суд арестовал инфоцыганку на три месяца. Лайф выяснил, где и в каких условиях она будет сидеть.

22 января, 18:55
Елена Блиновская. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia / Ольга Сергеева

Елена Блиновская. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia / Ольга Сергеева

В понедельник Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения блогерше Елене Блиновской с домашнего ареста на содержание в СИЗО из-за неоднократных нарушений условий ареста. Её уже отправили в столичный изолятор № 6 "Печатники". Там "королева марафонов" проведёт три ближайших месяца.

Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля, — судья зачитывал решение под клацанье застёгивающихся на руках блогерши наручников.

Под стражу Елену Блиновскую взяли прямо в зале Замоскворецкого суда. Видео © T.me / SHOT

Выяснилось, что на Новый год у себя дома Блиновская "цинично, пренебрегая установленными ей ранее ограничениями" устроила вечеринку, на которой присутствовало больше людей, чем определялось правилами нахождения под домашним арестом.

На празднике почему-то оказалась свидетельница по одному из уголовных дел марафонщицы, её бывшая сотрудница Виктория Асмолова. Несмотря на категорический запрет, дамы общались весь вечер. А кроме того, находясь под домашним арестом, фигурантка уголовных дел продолжала вести светскую жизнь, что "неоднократно освещалось в СМИ".

На лице блогерши отразилась вся гамма чувств. Фото © ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда

На лице блогерши отразилась вся гамма чувств. Фото © ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда

Забавно, что, возражая следствию, Блиновская использовала те же аргументы, что и Настя Ивлеева после "голой вечеринки": мол, мероприятие было максимально закрытым и не должно было просочиться в прессу. А что Асмолова оказалась свидетельницей, блогерша не знала.

Судя по поведению Блиновской в суде, она до последнего не верила, что меру пресечения изменят, а услышав постановление, едва не разрыдалась. На заседании присутствовал её муж Алексей — ему пришлось съездить домой за сумкой с тёплыми вещами для супруги.

В суд Елена Блиновская пришла своим ходом. В руках у неё была только женская сумочка. Блогерша до последнего не верила, что поедет в СИЗО. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, миллиардершу Блиновскую быстро спустят на землю. Она это почувствовала уже сразу после суда: если раньше из особняка в суд её доставляла персональная легковая машина ФСИН, то теперь её ждал обычный автозак. Она поехала вместе с другими арестантками, которых забрали из ближайших судов и следственных подразделений.

Барская жизнь Блиновскую не ждёт и в СИЗО. Несмотря на то что изолятор № 6 является одним из лучших в Москве (раньше здесь располагался лечебно-трудовой профилакторий, но в 2006 году его реконструировали), порядки в камере устанавливают сами арестантки.

В СИЗО Блиновская поехала вместе с остальными арестантками, которых автозак забирал из других столичных судов. Видео © T.me / SHOT

В женских камерах особенно внимательно следят за чистотой и гигиеной, там невозможно представить грязь и бардак, поэтому Блиновскую сразу же включат в график уборки, в том числе и чистки унитазов, — рассказал источник SHOT.

Условия, в которых блогерша проведёт ближайшие три месяца, вполне сносные. СИЗО не переполнено, поэтому Блиновскую могут поместить как в общую камеру, где у неё будут одна-две соседки. В любом случае в камерах есть душ, а санузел отгорожен от помещения. В больших камерах есть столовая-кухня и спальное помещение.

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на 918 млн рублей, и адвокат Наталия Сальникова (слева направо) во время рассмотрения ходатайства следствия о заключении её под стражу из-за неоднократных нарушений. Фото © ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на 918 млн рублей, и адвокат Наталия Сальникова (слева направо) во время рассмотрения ходатайства следствия о заключении её под стражу из-за неоднократных нарушений. Фото © ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда

Кроме этого, в "Печатниках" есть свои парикмахерская и салон красоты, а если арестанток не устраивает тюремная кухня, они могут заказать продукты и готовые блюда в интернет-магазине из обширного меню. Цены в нём не отличаются от магазинов на воле.

Напомним, в отношении Елены Блиновской идёт расследование сразу по трём уголовным статьям. Это "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 198 УК РФ) на сумму более 918 млн рублей, "Отмывание денег в особо крупном размере" (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) — на 43 млн и "Неправомерный оборот средств платежей" (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Было время, когда Блиновская собирала залы поклонников. Сейчас вокруг неё собираются только служители Фемиды и журналисты. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Елена Блиновская

Было время, когда Блиновская собирала залы поклонников. Сейчас вокруг неё собираются только служители Фемиды и журналисты. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Елена Блиновская

Последнее обвинение появилось после того, как следователи выяснили, что марафонщица получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчётных счетов и тратила на себя. За всё содеянное блогерше грозит до 16 лет колонии.

На данный момент её долг перед ФНС вырос до 1 млрд 490 млн рублей, пока идут суды, к нему в виде пени ежедневно прибавляется ещё по 500 тысяч. По каким-то причинам выплатить задолженность заработавшая на своих марафонах около 64 млрд рублей Елена Блиновская пока не спешит.

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Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Будет ли Блиновская мыть унитазы в камере?

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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