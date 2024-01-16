Концерт окончен: Почему Галкина, Сердючку и других беглых звёзд не хотят слушать даже в Эмиратах и Тайланде Кормовая база у артистов-предателей за границей сокращается. Максима Галкина* и Верку Сердючку наказали в Дубае, под проверку попал рэпер Оксимирон*, а Руслану Белому* отменили концерты в Таиланде. Чем это грозит беглым звёздам? 15 января, 21:41 Максим Галкин, Руслан Белый, Верка Сердючка, Дмитрий Назаров, Земфира. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Шахиджанян, Вадим Тараканов, Михаил Терещенко, © Shutterstock, © VK / ruslanbeliy_vk

За что в ОАЭ оштрафовали Галкина*

На днях стало известно, что власти Дубая перевели на арабский и изучили творческий материал Галкина*, который он представлял публике в ОАЭ 4 января 2023 года. В итоге шоумена оштрафовали на 100 тыс. дирхамов — это примерно 2,4 млн рублей по текущему курсу.

Оказалось, там во время общения со зрителями Галкин, как, впрочем, и на других зарубежных концертах, позволял себе поливать грязью Россию и кричал украинские нацистские приветствия. Известно также, что юмориста предупреждали о последствиях и просили убрать некоторые шутки из выступления. Пародист якобы согласился внести правки в сценарий, но в итоге оставил всё как есть.

— Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Героям слава! — заявил тогда со сцены юморист.

То самое выступление Максима Галкина* в Дубае, за которое его оштрафовали на 2,4 млн рублей. Фрагмент видео © YouTube / Максим Галкин

Оштрафованный можно сказать даже легко отделался, потому что его украинскому коллеге — артисту Андрею Данилко, известному как Верка Сердючка, за антироссийские выходки в Дубае помимо штрафа ещё и запретили въезд в страну. Кстати, эта новость в украинских медиа осталась практически незамеченной — там сейчас активно обсуждают вопросы поважнее: перспективы Сердючки возглавить жюри национального отбора на Евровидение-2024.

Кстати, обсуждая скандальную выходку Галкина* в январе 2023 года украинская пресса смаковала изобретательность юмориста и его жены Аллы Пугачёвой. Дескать ещё в декабре 2022 года супруги (вероятно, удалённо) организовали экскурсию по своему шикарному замку в деревне Грязь. Все желающие могли посмотреть, как живет звездная семья за 10 тысяч рублей. Вырученные средства селебрити пообещали отдать в благотворительный фонд жены украинского президента Елены Зеленской.

Неприятности Максима Галкина* с зарубежными гастролями возникают уже не впервые: до дубайских неприятностей в октябре прошлого года в Казахстане отменились сразу два его концерта: в Алмате и Астане. С тех пор республика в гастрольный маршрут артиста не попадает.

Похоже, известие об отмене концертов в Астане и Алмате застало Максима Галкина врасплох*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Как Таиланд отказал комику Руслану Белому*

Комик Руслан Белый* на днях приезжал в Таиланд, где собирался дать два концерта: на Пхукете и в Паттайе. Но о том, что выступлений не будет, он узнал уже на месте — об этом ему сообщили местные организаторы его мероприятий.

Раздосадованному иноагенту, по его же собственным словам, вместо концерта пришлось сходить на подкаст к одному своему малоизвестному коллеге по стендапам — тоже сбежавшему из России, но в отличие от Белого* осевшему в Таиланде. У него комик и рассказал, что незадолго до прилёта на Пхукет местные власти запрашивали у него сценарий выступлений.

Комик признался, что после отъезда из России его репертуар заметно изменился и сейчас больше ориентирован на эмигрантов. Дескать, в Москве его юмор зритель сможет понять с трудом. После провала с январским выступлением Белый* строит следующий географический план выступлений: в Прибалтике, странах Европы, на Кипре, и, возможно, Дубай. Похоже, во время интервью юморист ещё не был в курсе произошедшего с Максимом Галкиным* и Андреем Данилко в ОАЭ.

Вместо концерта Руслану Белому* пришлось пойти на подкаст, где он пожаловался на свою жизнь в эмиграции. Фото © YouTube / Сергей Матросов. Стендап-комик

На вопрос, поедет ли он в тур по США, комик высказался тоже однозначно: мол, "если ты не суперзвезда, тогда гастроли по Америке, это только для того, чтобы просто посмотреть Америку". Заработать там сложно из-за дороговизны, в том числе арендуемых залов. Туда он пока не ездок.

А вот в Казахстан и другие среднеазиатские республики бывшего СССР как площадки для выступлений Белый* перестал рассматривать как раз из-за отмены там концертов Галкина*. Таким образом, мест для зарабатывания денег у беглого стендапера становится всё меньше.

— Под вопросом всё постсоветское пространство, пространство для выступлений всё сужается, — заявил Белый* в январском интервью.

В конце прошлого года Максим Галкин* и Алла Пугачёва отмечали 12-летие их семейной жизни. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

По его же словам, сейчас он с семьёй (комик недавно женился, и даже успел обзавестись ребёнком) живут в испанской Барселоне. При этом доходы упали настолько, что Белый* вынужден проедать заработанное в России. Сейчас он мечтает выйти на такой уровень доходов, чтобы существовать на то, что ему приносят его зарубежные выступления, и перестать тратить накопления.

Куда после Дубая отправился рэпер Оксимирон*

На днях в Дубае выступал и беглый рэпер Оксимирон* и после инцидента с Галкиным* сейчас местные власти проверяют исполнителя на предмет разжигания межнационального конфликта и других публичных политических высказываний, которые запрещены в Эмиратах. Как говорят очевидцы, во время концерта рэпер вслух размышлял об "об украинцах, которым тяжко рядом с русскими в Дубае". По итогам проверки ему так же грозит запрет на въезд в страну.

Судя по анонсам гастролей в своих соцсетях, Мирон Фёдоров* (это настоящее имя музыканта) дальше он отправился в Таиланд. Первый концерт состоялся на Пхукете, следующий — в Паттайе. В отличие от Белого* местные власти, похоже, к нему претензий не имели. Возможно, он пообещал избегать критических заявлений о России и русских.

Мирон Фёдоров*, он же рэпер Оксимирон. В прошлом году иноагент открыл свою фирму на Кипре, и после бегства из России, похоже, пока осел там. Теперь его, как и Галкина* и Белого* так же ждёт "сужение" пространства для выступлений. Фото © Wikipedia / А.Савин

Кто ещё зарабатывает в Дубае

В последнее время богатый и яркий Дубай привлекает внушительными заработками на корпоративах и концертах многих российских звёзд, как беглых, так и оставшихся в России. Например, 6 и 7 января в одном из местных русских ресторанов развлекал публику Филлип Киркоров напару с Михаилом Шуфутинским.

Сколько там заработал певец — коммерческая тайна, но достоверно известно, сколько стоило забронировать столик на ужин под песни артистов. На троих — 223 тыс. рублей, для шестерых — около 450 тыс. Послушать знакомые голоса можно было и подешевле — с террасы — за 25 тысяч.

В декабре в дубайских ресторанах собиралась спеть и певица Земфира*, однако выступление сорвалось из-за отсутствия желающих поужинать под её выступление — организаторы мероприятия продали меньше 30% всех мест. Впрочем, слабый интерес к беглянке вряд ли продиктован её русофобской позицией — похоже, Рамазанова до сих пор плохо понимает, кто её слушатель, и слишком заломила цены: стоимость билета на выступление стартовала от 120 тыс. рублей, что для молодой аудитории явно чересчур.

В Таиланде же с концертом у неё всё сложилось. Там певица побывала 12 января в день рождения своей подруги Ринаты Литвиновой. В прошлом году ходили слухи, мол, подруги разбежались. Однако здесь артисты оказались вместе, а сама Земфира поздравляла Литвинову со сцены и клялась в любви.

Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Пока не складывается с Дубаем и у актёра Дмитрия Назарова*, сбежавшего из России во Францию. Он планирует выступить здесь в начале марта со спектаклем "Корень любви", но по данным местных промоутеров, билеты почти не продаются.

В конце января в Таиланд намерены приехать и группа Би-2, а в феврале рокеры так же собираются в ОАЭ. Здесь они, кстати, частые гости. Правда учитывая русофобские проповеди Лёвы* Би-2 в своих соцсетях, прецедент с Галкиным теперь вполне может подпортить им гастрольный маршрут.

Что будет дальше с заработками беглых звёзд? 0 Они будут сокращаться, потому что русофобия приносит проблемы Все эмигранты уже побывали на их концертах, а местным они не нужны Они скоро начнут петь в дешёвых ресторанах Я не слежу за жизнью беглых предателей, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов