Уголовная радуга: Участники "голой вечеринки" у Ивлеевой могут попасть под статью об экстремизме Уже три недели не утихает скандал вокруг "голой вечеринки", которую закатила блогерша Настя Ивлеева. Пока её участники пытаются прикрыться благотворительностью, силовики проверяют мероприятие на признаки экстремизма и приверженности к запрещённому ЛГБТ-движению. 9 января, 21:41 Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Анна Асти. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Артём Геодакян, Яна Яворская, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /_agentgirl_, © t.me/anna_asti

Почему Филипп Киркоров и Михаил Данилов занялись благотворительностью

— Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода, — написал в понедельник в своём телеграм-канале Филипп Киркоров.

Кроме "примадона", инициативу помощи Русской православной церкви проявил и владелец клуба "Мутабор" Михаил Данилов. В этом клубе прошла скандальная вечеринка. На днях он подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери, который находится в Романовом переулке напротив Кремля. Как заявил бизнесмен, святыня была выкуплена в Ватикане ещё в ноябре, в тайне подарок держали специально — ждали, когда его привезут в Россию.

Эту инициативу общественность восприняла неоднозначно: на фоне одобрительных комментариев в Сети во множестве появились и обвинения в неискренности и желании загладить вину за участие в скандальной "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.

После участия в полуголой вечеринке Ивлеевой Киркоров посетил ледовое шоу Плющенко, на котором подарил цветы Яне Рудковской. Видео © t.me / SHOT

Почва под таким мнением действительно имеется: подобная благотворительность совпала с углубляющимся разбирательством правоохранителей в обстоятельствах организации мероприятия, лицом которого стала блогерша из деревни Разметелево.

Кстати, интересный момент: перед самыми новогодними праздниками — 28 декабря — в Арбитражный суд Москвы поступили два иска от Российского авторского общества — РАО подало их к Филиппу Киркорову на 2 млн рублей и к "Мутабору" — на 537 тысяч.

На сайте суда суть исков пока не раскрывается, однако в случае с ночным клубом ситуация выглядит более определённой: по данным ТАСС, на владельца "Мутабора" подали в суд из-за музыкальных композиций, используемых заведением.





Как Фемида взялась за участников вечеринки

Сразу после вспыхнувшего скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой его фигуранты ещё надеялись замять ситуацию, массово записывая ролики с пояснениями своих мотивов: мол, после праздника осталось "сладкое послевкусие", "мир несправедлив, и люди всё равно будут тусоваться", "это просто арт-выставка" и т.п.

Однако, когда раскрутившийся маховик народного недовольства подключил к работе правоохранительные органы, у некоторых участников и организаторов "голого" праздника начались проблемы посерьёзней, поскольку Лефортовский суд Москвы посчитал, что вечеринка Ивлеевой в клубе "Мутабор" была направлена на пропаганду нетрадиционных отношений.

После этого площадку закрыли на месяц. Блогершу Ивлееву признали виновной по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка") и оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор". Видео © t.me / SHOT

— Анастасия Ивлеева организовала мероприятие, известное как Almost naked, в котором приняли участие не менее 200 человек. В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте, — говорилось в заявлении суда.

Кроме этого, болезненный удар был нанесён по финансовому благополучию блогерши: Ивлеева перестала быть амбассадором одной известной сотовой компании, лицом банка, все её рекламные контракты оказались расторгнуты. Буквально в течение нескольких дней карьера деятельной артистки была уничтожена.

Пострадал и рэпер Vacío (Николай Васильев), прославившийся тем, что ходил по клубу в одном носке. Сначала он получил 15 суток административного ареста, по их окончании — ещё 10 суток за мелкое хулиганство (за матерщину в клубе), но, не досидев положенного срока, был отправлен в военкомат, где 25-летнему Васильеву вручили повестку в армию.





Что ещё светит Настюшке-опасности

Но, возможно, это ещё не предел. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что в отношении Ивлеевой и Vacío могут возбудить уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 (за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). Речь идёт о вовлечении в ЛГБТ*-сообщество, признанное экстремистским в ноябре 2023 года.

Если это произойдёт, фигурантам может грозить до шести лет лишения свободы, их автоматически внесут в список экстремистов со всеми вытекающими последствиями. В частности, "Настюшка-опасность" может лишиться денег на счетах и имущества, которое в соответствии с правоприменительной практикой изымается в пользу государства. Теоретически, может быть конфисковано даже то самое колье на попе стоимостью 23 млн рублей.

Кстати, в связи с этим слухом немедленно возник и другой: якобы Ивлеева уже покинула Россию и сейчас находится в ОАЭ. Интересно, что вслед за ним в телеграм-канале Настюшки тут же появилось видео, где блогерша в шубе на морозе позирует перед подписчиками на фоне якобы Санкт-Петербурга. Сторонники версии с бегством Ивлеевой из страны уже заявили, что это была "консерва" — заранее записанное видео, которое публикуется в нужное время, чтобы сбить с толку интересантов.

После этого видео в интернете общественность спорит, уехала ли Ивлеева в Дубай или всё же осталась в России. Видео © telesco.pe

Что ждёт остальных артистов-участников вечеринки Ивлеевой

На текущий момент кажется, что самые серьёзные неприятности за организацию и участие в Almost naked достались только Ивлеевой и рэперу Vacío. Украинская певица Анна Асти, также замеченная на празднике, сейчас рискует потерять только что приобретённое российское гражданство.

Остальные "засветившиеся" в скандале артисты — Лолита Милявская, Дима Билан, Филипп Киркоров — лишь потеряли праздничные эфиры на телевидении, на ближайшие месяцы отменены публичные мероприятия с их участием. Будущее их карьер сейчас выглядит туманным, но по крайней мере в них не окажется криминальной составляющей.

"Король эстрады" уже заявил, что без дела не останется: дескать, этой весной он станет резидентом театра-кабаре Crave — там у него якобы будет собственное шоу. Кроме этого в планах певца судиться с коллегами по сцене певицами Любовью Успенской и Анастасией Сланевской (например, только один из исков Киркорова к Успенской на сумму 12 млн рублей), а также с французским домом моды Balenciaga из-за того, что руководство компании запретило всем своим расположенным по всему миру бутикам продавать артисту товары.

После скандальной вечеринки и отмены выступлений и эфиров на ТВ Киркоров рассказывал адвокату Александру Добровинскому и его помощнице, что певец, в общем-то, неплохой человек. Видео © Youtube / Александр Добровинский

Публично прокомментировала свою жизнь после вечеринки и Лолита Милявская. По её словам, в ближайшее время она намерена приводить в порядок свою жилплощадь, которая в отсутствие свободного времени у хозяйки месяцами копила грязь и мусор.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы Евгений Кузнецов