Как теперь выживают певицы-русофобки Лобода, Наргиз и Брежнева после потери заработков в России Весь прошлый год Лайф следил за судьбами артистов из стран СНГ, сделавших себе имена и целые состояния на российском зрителе и после бегства поливающих помоями Россию. 7 января, 21:40 Наргиз Закирова, Светлана Лобода, Вера Брежнева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nargizzakirova_official , lobodaofficial , ververa

Наргиз Закирова выживает благодаря воровству песен Максима Фадеева

Чёрная кошка между композитором и продюсером Максимом Фадеевым и Закировой пробежала ещё летом 2019 года. Тогда певица обвинила владельца лейбла MALFA в том, что он, мол, не даёт ей расти. Музыканты расстались со скандалом, и в итоге продюсер запретил ей петь на концертах написанные им песни. Племянница знаменитого узбекского музыканта и министра культуры Узбекистана Фарруха Закирова плевала на эти запреты и продолжила исполнять старый репертуар, поскольку её новые песни успеха не имели.

Наргиз Закирова выживает благодаря воровству песен Максима Фадеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nargizzakirova_official

До какого-то момента бывший шеф закрывал на это глаза, но принципиально взяться за бывшую подопечную однозначно поддерживающий Россию и СВО Фадеев решил, когда узнал, что Наргиз говорит и пишет гадости о России и её гражданах в своих соцсетях. Американская подданная после бегства из России первым делом наведалась в посольство США в Узбекистане, где восхваляла свою вторую родину, а после этого заняла жёсткую проукраинскую позицию и принялась оскорблять и банить своих российских подписчиков, посмевших возражать кумиру.

Сейчас Фадеев намерен подавать в суд на каждое заведение, в котором прозвучат его песни в исполнении Наргиз Закировой. Композитор напомнил, как однажды уже поймал певицу на использовании своего материала во время выступления в одном из клубов Алма-Аты. Он подал в суд на заведение, так как, по его словам, уведомлял его администрацию о недопустимости исполнения своих композиций, но клуб это сообщение проигнорировал.

Певица Светлана Лобода своровала песню у российского композитора Олега Влади

Певица Лобода, внесённая в список украинских звёзд, которым запрещён въезд в Россию на 50 лет за критику СВО, на родине тоже оказалась никому не нужна. В августе в Киеве артистка даже отменила свой концерт, приуроченный ко Дню незалежности, из-за хейта среди недовольных её возвращением украинцев: в Незалежной она остаётся предателем, потому что раньше пела на русском и для русских.

Певица Лобода, внесённая в список украинских звёзд, которым запрещён въезд в Россию на 50 лет за критику СВО, на родине тоже оказалась никому не нужна. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lobodaofficial

С начала СВО артистка гастролирует по Европе и странам СНГ, однако, похоже, с деньгами у неё становится всё хуже. В России певица продала свои хоромы на Новой Риге, на родине начала петь песни в кабаках, а недавно вернула в свой репертуар русскоязычные песни и открыла российским пользователям доступ к покупке своих песен в Интернете.

В онлайн-кинотеатрах появились записи с концертов Лободы, где она пела один из своих самых узнаваемых русскоязычных хитов "К чёрту любовь!", написанный российским композитором Олегом Влади, без упоминания имени автора и его разрешения на исполнение. После этого музыкант подал на певицу в суд.

Разведёнка Вера Брежнева придумала, как стать миллионершей без Меладзе

К мысли начать зарабатывать при помощи курсов личностного роста Веру Брежневу подтолкнула её новая жизнь. Несмотря на то что артистка открестилась от России сразу после начала СВО, отказалась от "русского" псевдонима, собирала деньги для ВСУ и запела по-украински, местная публика её встретила чуть теплее Лободы. Многие поклонники запомнили, что несколько лет назад на российском ТВ Брежнева просила не называть её украинской певицей.

К мысли начать зарабатывать при помощи курсов личностного роста Веру Брежневу подтолкнула её новая жизнь. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa

В итоге некогда успешная и высокооплачиваемая звезда столкнулась с тем, что она больше никому не интересна. Записанные на украинском языке песни покупались плохо, концерты и гастроли отменялись, причём не только в Незалежной, но и по всей Европе.

В итоге в ноябре 2023 года Галушка (это девичья фамилия певицы) запустила онлайн-платформу "Кума". Как пишут организаторы, курс рассчитан на несколько месяцев и нацелен на женщин, которые "постоянно развиваются", "улучшают свою жизнь", "стремятся поддерживать баланс", "ищут новые идеи" и... "вдохновляются Верой Брежневой".

Базовый тариф стоимостью 15 долларов в месяц (1,4 тыс. рублей по текущему курсу) предполагает чтение и просмотр различных информационных материалов и пару вебинаров с помощниками бывшей звезды. А те же статьи и видосы, но вкупе с общением с певицей посредством чата обойдутся уже в 300 долларов (28 тыс. рублей).

Авторы Евгений Кузнецов