"Мы не ангелы, тёмные твари": Как группа "Би-2" покупает технику для армии Украины на заработанные в России сотни миллионов Российские общественники потребовали признать участников группы "Би-2" спонсорами терроризма за перечисление денег и покупку техники для ВСУ. При этом музыканты продолжают зарабатывать в России, а в последнее время даже подняли цены за выступления на корпоративах. 20 декабря, 21:40 Участники группы "Би-2". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Если раньше концертные агентства называли суммы в пять миллионов рублей за выступление группы, то сейчас ценник колеблется в пределах семи-восьми миллионов. Выступать в России "Би-2", правда, не рискуют, а вечеринки проводятся за рубежом – в частности, рокеров можно часто увидеть в Дубае.

Почему "Би-2" сбежали за границу

Группа попала в чёрные списки благодаря разговорчивости Лёвы Би-2*. Игорь Бортник* (это официальное имя Лёвы*) любит сидеть в "Инстаграме"**, где в беседах с поклонниками (среди которых сейчас немало украинцев) регулярно поливает помоями Россию и её граждан. В его понимании "Россия — это миф" и "мировое зло", а её граждане "умственно отсталые". За это 26 мая этого года российский Минюст внёс его в реестр иноагентов.

Группа "Би-2" в сборе. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shurab2band

Осенью недовольство подобными выходками достигло пика, когда выяснилось, что группа напрямую финансирует ВСУ. Ещё в марте беглый актёр Анатолий Белый* выразил восхищение "Би-2" за помощь режиму Зеленского.

— Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают. Больше мне вам нечего сказать, — написал в своём блоге артист.

Недавно эту информацию наконец подтвердил и сам Бортник*. Там же, в "Инстаграме"**, Лёва* признался, что действительно покупает автомобильную технику для нужд Украины. Он также заверил всех, что будет финансировать киевский режим, пока не закончится СВО, и заявил о солидарности с ним его коллег-музыкантов.

Возможно, в этот раз Лёва* уже наговорил себе на статью УК РФ. Фото © t.me / SHOT

После этого требование наказать группу поступило сразу в три ведомства: Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство культуры. Общественники просят признать членов группы спонсорами терроризма, возбудить уголовные дела за госизмену и лишить их всего имущества, которое осталось в России, а также изъять всё их творчество из публичного доступа.

Как зарабатывают Лёва* и Шура Би-2 в России

Может показаться, что смелость Лёвы Би-2* продиктована тем, что сам он сейчас, по его же собственным словам, живёт в Испании, а деньги и имущество давно вывезены из России. Однако, похоже, это не так: группа продолжает зарабатывать в стране, а её участники могут похвастаться дорогими квартирами и машинами.

Лайф уже писал, что в России до сих пор работает ООО "Группа Би-2", за прошлый год заработавшая 100 миллионов рублей. На сегодняшний день юрлицо закрываться не планирует: никаких отметок о грядущей ликвидации в ЕГРЮЛ нет, бухгалтерская отчётность предоставляется в ФНС вовремя, налоги платятся исправно.

В России у "Би-2" всего два владельца. Кстати, в соответствии с российским паспортом Бортника* зовут не Лёва и не Егор, а Игорь. Фото © СПАРК

У фирмы лишь два учредителя: Шура и Лёва, они владеют ею в равных долях. Кроме того, оба музыканта оформляли ИП с деятельностью в сфере творческих искусств. Если последний закрыл его в сентябре этого года, то Шура по-прежнему остаётся российским индивидуальным предпринимателем. Таким образом, он по-прежнему может осваивать деньги в российской юрисдикции. Впрочем, похоже, это далеко не вся коммерческая деятельность друзей-эмигрантов в России.

Почему "Би-2" в реальности могут зарабатывать больше

Например, в ЕГРЮЛ зарегистрирована фирма "Тема века", которая оказывает услуги по бронированию билетов на концерты. Согласно данным финансового отчёта компании, за прошлый год на продажах фирма выручила 200 миллионов рублей (в два раза больше "Группы Би-2"), при этом себестоимость продаж неожиданно оказалась 240 миллионов рублей. Таким образом, 2020 год "Тема века" закончила с многомиллионными убытками.

Владельцем и генеральным директором фирмы является некто Дмитрий Кудрявцев. Де-юре ни сам владелец, ни его фирма никакого отношения к "Би-2" не имеют, однако адрес электронной почты ИП коммерсанта совпадает с указанной в ЕГРЮЛ почтой Шуры Би-2. При этом тем же ящиком пользовались и другие участники "Би-2", директор группы и даже жёны музыкантов — например, супруга Лёвы* Ася Штрайхер.

В списках директоров ООО "Группа Би-2" Дмитрий Кудрявцев не значится. Фото © СПАРК

Телефон Кудрявцева в записных книжках его контактов обозначен как "Дима Би-2", а в дорогих внедорожниках Mercedes-Benz GLS и AMG 63 47-летнего бизнесмена во время карантина 2020–2021 годов прохожие часто видели Александра Умана (это настоящее имя Шуры Би-2).

Машины курсировали между Тверской-Ямской улицей, где находится одна из квартир рокера, и улицей Сергея Эйзенштейна — это рядом с ВДНХ, вдоль неё расположены павильоны киностудии им. Максима Горького.

Сам Кудрявцев кроме записанных на него "мерседесов" владеет скромным Volkswagen Tiguan (а до него ещё более скромным KIA Spectra), зарегистрирован в обычной панельной девятиэтажке в Восточном Дегунине и может похвастаться маленькой дачкой в Дмитровском районе Подмосковья.

Продающая билеты на мероприятия фирма "Тема века" работает в многомиллионный убыток. Фото © СПАРК

Кто такой Би Два Шура

В отличие от Лёвы*, Шура в соцсетях неразговорчив. На своих страницах 56-летний музыкант публикует лишь фотоотчёты о концертах и разных мероприятиях и в дискуссии с поклонниками не вступает. Возможно, для этого есть причины.

За всё время работы в России рокер так и не обзавёлся российским гражданством. У него по-прежнему австралийский паспорт, а здесь по приезде он оформил вид на жительство, который продлевал по мере надобности.

Шура Би-2 с подписчиками в полемику не вступает, а часто и вовсе закрывает комментарии. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shurab2band

Уман — человек весьма остроумный. В российской налоговой системе (и, похоже, по другим российским документам так же) он зарегистрирован как Би Два Шура. Причём Би — это фамилия, Два — имя, а Шура — отчество. Таким образом даже в открытых источниках найти какую-либо отчётность по тем же задолженностям перед ФССП человеку, не знающему порядок имён, будет проблематично.

Зарабатывал в России музыкант тоже своеобразно. Кроме ИП и "Группы Би-2" Уман получал доход и в качестве наёмного сотрудника. Как минимум в 2019–2021 годах он отчислял налоги как сотрудник ИП Ярёменко Олег Владимирович с деятельностью в сфере рекламы, фотографии, торговли и упаковки товаров. При этом в 2012–2020 годах Олег Ярёменко по совместительству с индивидуальным предпринимательством также работал генеральным директором ООО "Группа Би-2".

Би Два — фамилия и имя гражданина Австралии Александра Умана в российской юрисдикции. E-mail, кстати, тот же, что и у ИП Кудрявцев Дмитрий Александрович. Фото © СПАРК

Что ещё у музыкантов осталось в России

Ещё в конце нулевых столичная пресса писала, что Лёва* и Шура купили квартиры в одном доме в престижном Пресненском районе столицы. Лайф нашёл квартиру Бортника* в кирпичной сталинской девятиэтажке, расположенной на улице 1905 года. Здесь в распоряжении семьи музыканта была просторная трёшка площадью 70 квадратов. Стоимость квадрата в этом здании достигает 450 тысяч рублей. Таким образом, жильё музыканта на рынке может оцениваться в 32 миллиона рублей.

Летом 2018 года, пока Лёва* с семьёй отдыхал за границей, эту квартиру злоумышленники ограбили. Тогда пресса писала, что преступники заявились ночью и несколько часов пилили замок на входной двери. При этом все соседи заявили полиции, что ничего подозрительного не слышали и не заметили. Сколько ценностей и денег вынесли из жилья, история умалчивает до сих пор.

А вот супругу музыканта Асю Штрайхер (Бортник, Мельникова) можно было увидеть чуть дальше — у современной высотки в Шмитовском проезде, в 10 минутах пешком от "Москвы-Сити". В ней находится однушка в 105 квадратов. Квартиру схожей площади здесь сейчас продают за 70 миллионов рублей.

Также известно, что последние годы Александр Уман жил в самом центре Москвы — на 4-й Тверской-Ямской улице. По данному адресу находится пятикомнатная квартира площадью 127 квадратов. Квадратный метр здесь стоит заметно дороже, чем на Пресне, — около 600 тысяч рублей. Исходя из этого, рыночная стоимость жилья музыканта может оцениваться в 80–85 миллионов рублей.

* Внесены Минюстом в список иноагентов. ** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Нужно ли перекрыть в России все доходы для группы "Би-2"? 0 Однозначно, ведь предатели покупают технику для врага Пусть бизнес работает, но деньги отправлять на нужны Армии России Я не знаю группу "Би-2", мне нет до неё дела

Авторы Евгений Кузнецов