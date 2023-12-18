"За него всё отдам и потеряю я": Чем Любовь Успенская так насолила Киркорову, что он требует 12 млн Скандальный характер звезды шансона Успенской довёл её до очередного многомиллионного иска — от Филиппа Киркорова. Бывшие закадычные друзья сейчас в контрах. Из-за чего они поссорились и как живёт Любовь Успенская? 17 декабря, 21:40 Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Артём Геодакян , © Shutterstock

На что обиделся Киркоров

По данным телеграм-канала SHOT, Филипп Киркоров предъявил претензии певице Любови Успенской на 12 млн рублей. Артисту не понравилось, как о нём отозвалась бывшая подруга в одном из своих интервью. Интересно, что певец грозит ей судом на сумму собственных долгов по налогам.

Успенская неожиданно разоткровенничалась ещё в начале октября.

— Раньше у меня были к нему тёплые чувства. Он был другим. Он очень изменился. Он ведёт себя недостойно. Мне даже стыдно за него. <…> Это человек, который всю жизнь играет. Он — фейк... Он мне делал предложение в Америке, а я была замужем, у меня уже был ребёнок. Мне было просто смешно. А потом через неделю он женился на Алле Пугачёвой, — вдруг выдала артистка.

Король эстрады решил ответить судебным иском спустя почти два с половиной месяца. Заявление принял Замоскворецкий районный суд 13 декабря. Комментируя своё решение, Киркоров заявил, что Успенская наговорила о нём такую ложь, с которой он категорически не может мириться.

По данным телеграм-канала SHOT, особенно народного артиста возмутило, что Успенская назвала его женоненавистником, припомнив скандал с сотрудницей музыкальной премии "Золотой граммофон" Мариной Яблоковой, случившийся ещё в 2010 году на репетиции мероприятия. Тогда после словесной перепалки певец ударил девушку.

— Я 30 лет пою о женщинах и о любви к женщинам, — сообщил разгневанный певец.

Интересно, что примерно ту же сумму — 12,3 млн рублей — ФНС начислила певцу в виде налогов за 2023 год. Уплатить её король эстрады на момент публикации материала всё ещё не успел.

Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uspenskayalubov_official

Как ссорились Киркоров и Успенская

Чёрная кошка между коллегами по сцене пробежала ещё в 2017 году, когда Любовь Успенская открыла в Москве караоке-клуб "Люба-Любонька". Похожий к тому моменту был и у Киркорова. Певец посчитал, что бывшая подруга занялась плагиатом, решив переманивать у него клиентов. Тогда же он попросил журналистов никогда не упоминать при нём Любу Успенскую.

Очередной виток напряжения между артистами случился летом этого года, когда Успенская публично поддержала свою коллегу певицу Славу в её претензиях к работе пластического хирурга Тимура Хайдарова. Обе дамы обвинили его в некачественной работе, результаты которой якобы портят внешность пациенток.

Киркоров заступился за врача, назвав его личностью, талантливым специалистом и даже своим братом. Обвиняют Хайдарова в непрофессионализме, мол, лишь те, кто не следует его рекомендациям в послеоперационный период реабилитации.

Следом защищать врача на публику вышел звёздный адвокат Александр Добровинский, который также занимается и делами Филиппа Киркорова.

— От госпожи Успенской не было ни слуху ни духу в течение трёх лет. А от госпожи певицы Славы — в течение года, она как-то ничего не пела по этому поводу. "Сиськин бунт" возник, когда понадобились очередные деньги людям, и они сказали, что что-то их не устраивает. По некоторой причине ничего не получается, он платить не будет. Если кто-то чем-то недоволен, есть судебные инстанции, — заявил Добровинский.

Замоскворецкий суд принял заявление от истца 13 декабря. Фото © mos-gorsud.ru

Как живёт Любовь Успенская

По сути, адвокат заявил, что Успенская ввязалась в конфликт с пластическим хирургом из желания подзаработать. В последние годы имя певицы чаще ассоциируется со скандалами, чем с артистической деятельностью.

Кроме нескольких скандалов с Киркоровым, Успенская устраивала истерики во время записи своего интервью с Ксенией Собчак. В эфире у блогерши Насти Ивлеевой рассказывала, как во время ресторанных посиделок однажды ударила какого-то мужчину бутылкой по голове.

Летом прошлого года звёздная тусовка обсуждала скандал, что Успенская якобы избила собаку своей соседки по коттеджному посёлку. Трёхмесячный щенок французского бульдога, по мнению артистки, представлял угрозу ей и её йоркширскому терьеру. Тогда дело едва не дошло до суда, и интересы пострадавшей стороны по чистой случайности снова представлял Александр Добровинский.

Любовь Успенская и певица Слава. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uspenskayalubov_official

На этом фоне в СМИ появлялись материалы о бизнес-проектах королевы шансона. Кроме караоке-бара, певица пыталась запустить линию модной дизайнерской одежды, в создании которой принимала участие её дочь Татьяна Плаксина. Презентация проекта была масштабной, на мероприятие пригласили едва ли не все столичные СМИ.

Впрочем, с тех пор об одежде от Успенской больше никто не писал, а караоке-бар закрылся в 2019 году. Певица объяснила крах бизнеса тем, что владелец помещения поднял арендную плату, дескать, после этого содержать его стало невыгодно. Косвенно это может свидетельствовать о том, что посещаемость заведения и без того балансировала на грани рентабельности.

Интересно, что, несмотря на разрекламированные в СМИ громкие проекты, в реестрах предпринимателей имя Любови Успенской почти не встречается. Нет её ни среди владельцев ресторана "Люба-Любонька", ни среди владельцев модного дома Аники Керимовой, с которой певица и планировала шить одежду.

Даже как индивидуальный предприниматель артистка зарегистрирована необычно: ИП Успенская Люба. Отсутствие отчества и уменьшительная форма имени могут свидетельствовать о том, что ИП оформлялся на иностранный паспорт вернувшейся из США на родину эмигрантки. При этом в ОКВЭД нет пункта о праве певицы заниматься ресторанной деятельностью.

Для российских реестров оформленные таким образом ИП — редкость. Фото © spark-interfax.ru

Как певица зарабатывает на своей популярности

Годом позже — в 2020-м — стало известно, что Успенская участвует в намного более скромном проекте. Певица записывала видеопоздравления для всех желающих всего за 30 тыс. рублей.

Концертная деятельность в последнее время тоже не самая активная. Например, в уходящем году в России Успенская дала 17 концертов. При этом площадки для выступлений чаще всего были небольшими. На следующий год у неё пока запланировано семь выходов на сцену. Билеты на шоу артистки в регионах стоят 1,4–8 тыс. рублей, в Москве — до 18 тыс.

Как и другие звёзды, Успенская зарабатывает на корпоративах. Заказать выступление певицы в этом году можно за 25–30 тыс. евро — это около 2,5–3 млн рублей по текущему курсу. Возможно, чтобы они случались чаще, артистка и привлекает к себе внимание, участвуя в скандалах, ведь у неё есть серьёзная статья расходов — особняк на Новой Риге.

Любовь Успенская на фоне особняка на Новой Риге. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uspenskayalubov_official

Где живёт Успенская

Дом стоимостью около 100 млн рублей певица приобрела ещё в 2013 году. Его площадь — 1000 квадратных метров, здесь 16 комнат, из которых восемь — спальни с ванными комнатами. Зона отдыха, под которую отведён весь цокольный этаж, по стилистике напоминает бар или ночной клуб. Из хозяйской спальни можно попасть в огромную гардеробную комнату, разделённую на несколько зон.

В одной хранятся музыкальные награды и подарки поклонников, в другой — коллекция обуви, в третьей — концертные костюмы и повседневная одежда. В своих интервью Успенская иногда называла себя шопоголиком, поэтому в шкафах с одеждой есть вещи, которые она ещё никогда не надевала. Войти в это пространство может только хозяйка — помещение открывается с помощью замка, оборудованного сканером отпечатка её пальца.





Кроме этого, в здании оборудована музыкальная студия, любительский спа-салон с парикмахерским креслом, раковиной для мытья головы и массажным столом. Есть своя комната и у йоркширского терьера Успенской — с собственным спальным местом и отдельной собачьей уборной.

В 2021 году Успенская судилась со своим мужем Александром Плаксиным, подавшим на раздел "совместно нажитого имущества". Супруг предъявил права на этот дом, а также на московскую квартиру с машино-местом, расположенную в элитном доме в столичном районе Сокол. Впрочем, недвижимость певице отстоять тогда удалось.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uspenskayalubov_official Почему Успенская мелькает в скандалах? 0 Чтобы поддержать популярность Возможно, у неё и правда такой характер Мне нет дела до какой-то Успенской

Авторы Евгений Кузнецов