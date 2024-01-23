Журналистов призвали не называть Блиновскую блогером
АБА попросила представителей СМИ не называть Елену Блиновскую блогером
Ассоциация блогеров и агентств (АБА) обратилась к журналистам с просьбой не называть Елену Блиновскую блогером. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный представителям СМИ.
Организация назвала Блиновскую представителем инфобизнеса, чья коммерческая деятельность состоит из продажи информационных продуктов, а не создания креативного контента. Кроме того, там также отметили, что "королева марафонов" не является в том числе представителем сообщества российских инфлюэнсеров.
"При таком определении она бросает тень своим халатным отношением к законам на всю отрасль", — указали в АБА.
Как уже рассказывал Лайф, в апреле 2023 года Блиновскую задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. Позже сообщалось, что сумма её долга выросла до полутора миллиардов рублей. Сначала суд назначил "королеве марафонов" меру пресечения в виде домашнего ареста, однако затем решил поместить в СИЗО из-за неоднократных нарушений. Её уже доставили в московский изолятор № 6 "Печатники", где поместили на карантин.
ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда