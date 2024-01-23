Журналистов призвали не называть Блиновскую блогером

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) обратилась к журналистам с просьбой не называть Елену Блиновскую блогером. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный представителям СМИ.

Организация назвала Блиновскую представителем инфобизнеса, чья коммерческая деятельность состоит из продажи информационных продуктов, а не создания креативного контента. Кроме того, там также отметили, что "королева марафонов" не является в том числе представителем сообщества российских инфлюэнсеров.