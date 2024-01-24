"Потерял контроль": Стало известно, как муж Кудрявцевой по пьяни затопил квартиру
Певица Анна Калашникова заявила, что муж Кудрявцевой пьёт из-за безработицы
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv
Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой Игорь Макаров начал употреблять алкоголь из-за безработицы. Таким предположением с журналистами поделилась певица и участница телевизионных шоу Анна Калашникова.
"У хоккеиста (Игоря Макарова. — Прим. Лайфа) закончилась карьера, но он так и не нашёл себе занятие по душе. Главным добытчиком в семье стала Лера, что серьёзно ударило по самооценке Игоря", — рассказала исполнительница kp.ru.
По словам знакомой Кудрявцевой, спортсмен выпивал и до разрыва с супругой, однако телеведущая это терпела. Однажды он "потерял контроль", когда Лера была в отпуске. Макаров сильно напился, в результате чего затопил квартиру, что и могло подтолкнуть Кудрявцеву к расставанию.
Ранее Лайф писал, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров, которые прожили в браке 10 лет, поссорились на фоне алкоголя, к которому пристрастился мужчина. По словам психолога, алкоголь не был единственной причиной разрыва в отношениях пары. Лайф попытался разобраться, почему Кудрявцевой не везёт с мужчинами.