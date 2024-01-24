"Потерял контроль": Стало известно, как муж Кудрявцевой по пьяни затопил квартиру

"У хоккеиста (Игоря Макарова. — Прим. Лайфа) закончилась карьера, но он так и не нашёл себе занятие по душе. Главным добытчиком в семье стала Лера, что серьёзно ударило по самооценке Игоря", — рассказала исполнительница kp.ru.

По словам знакомой Кудрявцевой, спортсмен выпивал и до разрыва с супругой, однако телеведущая это терпела. Однажды он "потерял контроль", когда Лера была в отпуске. Макаров сильно напился, в результате чего затопил квартиру, что и могло подтолкнуть Кудрявцеву к расставанию.