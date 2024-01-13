Разбитое сердце: Почему Лере Кудрявцевой не везёт с мужчинами Известная телеведущая шокировала своих поклонников новостью о расставании с мужем Игорем Макаровым. Лайф рассказывает о подробностях разлуки яркой пары, а также вспоминает прежние союзы. 12 января, 21:43 Почему Лере Кудрявцевой не везёт с мужчинами. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv

Телеведущая, актриса Лера Кудрявцева в своём телеграм-канале сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова (бывшего хоккеиста СКА и ЦСКА). Причиной, по её словам, является его пристрастие к алкоголю.

— Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка, — написала в соцсети телеведущая. — Комментариев не даю. СМИ, не беспокоить. Спасибо. Личное в публичное вынесла намеренно.

Заявление Кудрявцевой в соцсетях о расставании с мужем. Фото © T.me / Лера Кудрявцева

Эта новость стала шоком для поклонников. Ведь Кудрявцева и Макаров были крепкой парой в мире шоу-бизнеса и спорта, несмотря на разницу в возрасте 16 лет. Звезда ТВ всегда поддерживала молодого мужа-спортсмена, ходила на его матчи. Однако в последнее время телеведущая стала ездить в отпуск с дочерью Машей без супруга, что уже вызывало вопросы у многих. И Новый год актриса встречала без своей второй половинки. А последние их совместные снимки были опубликованы лишь 1 сентября 2023 года, когда они вместе отправляли дочь в элитный детский сад.

История любви

Телеведущая и хоккеист познакомились в 2012 году в ресторане. И, по признанию самой Леры, уже в день знакомства у них случилась близость. Отношения, которые были полны страсти и любви, развивались стремительно, через год влюблённые сыграли пышную свадьбу, куда пригласили чуть ли не весь бомонд.

В 2018-м в возрасте 47 лет ведущая шоу "Секрет на миллион" родила дочку Машу. В тот момент Кудрявцева уже была бабушкой, ведь её сын Жан впервые стал отцом незадолго до рождения своей сестрёнки.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров на отдыхе. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv

В интервью "Алёне, блин!" телеведущая призналась, что прибегла к помощи ЭКО, чтобы родить в таком возрасте молодому мужу ребёнка: "Я осознавала все риски и последствия тяжёлой гормональной терапии, но желание стать мамой превысило всё. Это была, конечно, не первая попытка. Получилось, наверное, с третьей. После этого я два месяца просто бегала по врачам. Я знала, что гормоны — это плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот, это была минимальная доза".

Кудрявцева регулярно публиковала семейные фото с совместных отпусков и праздников, пара казалась счастливой… Но несколько лет назад Игорь завершил профессиональную карьеру и остался без основной работы. Как и многие хоккеисты, после ухода из спорта он пристрастился к алкоголю, что и разбило семейное счастье. При этом сама Кудрявцева уже много лет не употребляет алкоголь осознанно. Даже на Новый год не позволяет себе выпить бокал шампанского. Поэтому его алкоголизм стал финальной точкой в отношениях.

Проблемы в семье

Однако не только алкоголь стал причиной расставания. У супругов просто разные взгляды на жизнь. В программе "Звёзды сошлись" телеведущая сетовала: "Мы женаты 11 лет, мой муж младше меня на 16 лет. В нашей паре он старик, а я молодая. Ну вот, к сожалению, так получилось. Потому что он дома сидит, ему ничего не надо. Он такой нудноватый".

У супругов просто разные взгляды на жизнь. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv

Также она жаловалась, что не может вместе с любимым ездить в машине: "Я с мужем ездить не могу вообще. Это всё! До развода! Он говорит: "Туда поверни, сюда поверни, тормози, смотри". Он считает, что я обезьяна с гранатой. Это раздражает".

А в интервью Ирине Безруковой Лера сообщила, что сейчас зарабатывает больше мужа: "К сожалению, у Игоря закончилась профессиональная карьера. Поэтому на данный момент зарабатываю больше я. Хотя были годы, когда он зарабатывал много, сейчас он находится в поиске себя". Разные характеры, финансовые трудности и пристрастие к алкоголю сгубили отношения одной из самых красивых пар.

Предыдущие браки Кудрявцевой

Для Кудрявцевой Макаров был уже третьим мужем, но именно с ним у неё были самые длительные отношения. В 1990 году Лера расписалась с барабанщиком легендарной группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. Этот брак продлился всего два года. Музыканту Лера родила сына Жана.

Во времена, когда Кудрявцева вела передачу "Партийная зона", ей приписывали роман с популярным тогда певцом и диджеем Богданом Титомиром.

Лера Кудрявцева и её экс-супруг Матвей Морозов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv

В 2004 году после трёх месяцев знакомства телезвезда вышла замуж за бизнесмена из Москвы Матвея Морозова, но эти отношения тоже долго не продлились. Спустя три года они развелись, а Морозова вскоре посадили в тюрьму за мошенничество.

Несколько лет Кудрявцевой приписывали роман с певцом Сергеем Лазаревым. Но многие поклонники уверены, что это был чистой воды пиар.

Сейчас 51-летняя дива начинает новую главу в своей жизни, где главным является воспитание пятилетней дочери Маши. А будет ли она по-женски счастлива, покажет лишь время. Несмотря на возраст, Лера Кудрявцева может устроить личную жизнь. Телеведущая выглядит шикарно и даст фору многим молодым девушкам.

Авторы Галина Глазко