Тома Круза поймали на свидании с дочерью экс-депутата Госдумы: Что об этом известно Британские таблоиды рассекретили роман Тома Круза с моделью Эльсиной Хайровой. Лайф рассказывает подробности. 7 января, 21:42 Почему актёр Том Круз начал встречаться с дочерью российского экс-депутата. Обложка © Getty Images / Mike Coppola / WireImage

61-летний голливудский актёр Том Круз вышел в свет с новой возлюбленной. Его избранницей стала 36-летняя российская фотомодель Эльсина Хайрова. В середине декабря пару заметили на русской вечеринке на площади Гросвенор в Лондоне, где она отдыхала до самого утра. Эльсина и Том зажигали на танцполе, а потом вместе покинули заведение.

Источник рассказал британскому таблоиду Daily Mail подробности: "Они были неразлучны, явно пара. Казалось, он был без ума от неё. Круз был очень дружелюбен, его постоянно просили сфотографироваться, но он вежливо отказывался. В конце концов диджею пришлось объявить по-русски, что мистер Круз не хочет никаких фотографий".

Дочь экс-депутата Эльсина Хайрова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elsina_k

— Том выглядел влюблённым, он ловил каждое слово Эльсины. Они, кажется, очень близки. С ними был его американский охранник, который вмешался, когда работник ресторана попросил сфотографироваться с Томом, — говорит источник.

Что известно о возлюбленной Круза

Эльсина Хайрова — не просто российская модель. Она из состоятельной семьи. Её отец (Ринат Хайров) — бывший депутат Госдумы от Татарстана. В разные годы он занимал должность главного налоговика Татарстана и возглавлял страховую компанию НАСКО.

Отец возлюбленной Тома Круза Ринат Хайров. Фото © ТАСС / Анна Исакова

Кроме того, Эльсина была замужем за олигархом, владельцем известной ювелирной компании Graff, Дмитрием Цветковым и родила ему дочь. Правда, в 2021 году они после 11 лет брака со скандалом развелись.

Бывшие супруги долго делили совместно нажитое имущество на Кипре и в Дубае, которая оценивается в 42 миллиона британских фунтов стерлингов, а также машины, ювелирные украшения и дорогостоящие картины. Цветков даже обвинял Эльсину в сокрытии финансов. Олигарх уверял, что у неё осталась и коллекция брендовых сумок на сумму более 113 миллионов рублей. Цветков уже отреагировал на роман его бывшей супруги со звездой кино.

— Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то ещё, возлюбленный Эльсины должен знать, что ей нравятся прекрасные вещи и у неё дорогой и роскошный вкус. Тому следует держать глаза и кошелёк широко открытыми, — приводит слова бизнесмена Daily Mail.

Личная жизнь Круза

Том Круз три раза был женат на актрисах. Первой супругой актёра была Мими Роджерс, потом он связал себя узами брака с Николь Кидман, а третьей его женой стала Кэти Холмс. С 2012 года он носит статус завидного холостяка.

Актёр Том Круз. Фото © Getty Images / Han Myung-Gu / WireImage

Американский актёр хоть и старается скрывать свою личную жизнь, о его романах становится известно практически сразу. В последний раз он был замечен на отдыхе с Шакирой (правда, романа у них не вышло), которая скандально развелась с испанским футболистом Жераром Пике.

И вот сейчас звезда сериала "Миссия невыполнима" увлеклась российской красавицей, даже несмотря на большую разницу в возрасте. Посмотрим, как долго продлятся их отношения.

Авторы Кира Громова