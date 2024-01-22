Кудрявцева раскрыла неожиданную правду о расставании с мужем
Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что не подала на развод с Макаровым
Хоккеист Игорь Макаров и телеведущая Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева, которая ранее сообщила, что ушла от мужа, бывшего хоккеиста Игоря Макарова, намекнула, что не подавала заявление на развод. По словам телезвезды, "уйти — не равно развестись".
В эфире шоу "Звёзды сошлись" на НТВ Кудрявцева разговаривала с певицей Натальей Штурм о потопе в квартире, когда та неожиданно спросила про её развод. Ведущая отметила, что не подавала заявление.
"Кратко, одним предложением: уйти — не равно развестись. И мне нужна была очень жёсткая мотивация, чтобы решить очень серьёзную проблему у человека, точка", — подчеркнула Кудрявцева.
Поклонники звезды сразу же предположили, что Кудрявцева и Макаров действительно не собирались разводиться, а телеведущая ушла от возлюбленного, чтобы помочь ему бросить вредную привычку. Макаров никаких комментариев о своей личной жизни не даёт.
Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году, а пять лет спустя у них родилась дочка Мария. Однако недавно телеведущая сообщила, что ушла от супруга, намекнув, что всему виной алкоголь. Лайф разбирался, почему Кудрявцевой не везёт с мужчинами.