Кудрявцева ошарашила всех, заявив, что бросает мужа после 10 лет в браке

Всего несколько часов назад в Telegram-канале Леры Кудрявцевой появилось тревожное сообщение, что их браку с хоккеистом Игорем Макаровым пришёл конец. Что именно сейчас происходит в звёздной семье — неизвестно, но, судя по публикации, дело не обошлось без алкоголя.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv , © t.me / Лера Кудрявцева

Ожидаемо, заявление ведущей повергло поклонников в шок. Неудивительно: десять лет в браке, общая дочь — должно быть, проблемы со спиртным начались уже давно, раз Кудрявцева решилась на такой серьёзный шаг.

Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка. Комментариев не даю. СМИ — не беспокоить, спасибо. Личное в публичное вынесла намеренно. Лера Кудрявцева Российская теле- и радиоведущая, актриса и певица

Стоит отметить, что девушка сделала громкое заявление на следующий день после возвращения из отпуска в Дубае, который она провела наедине с дочкой Машей. Девочка родилась в 2018-м году… Кто знает, на какие мысли натолкнуло телеведущую во время пребывания за границей без мужа.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Напомним, Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Тогда все обсуждали разницу в возрасте супругов — хоккеист на 16 лет моложе возлюбленной. Но Леру злые языки особо не волновали. Она, как это принято говорить, самолично выбрала счастье… По крайней мере, так думала телеведущая поначалу.

Если честно, то я очень люблю взрослых мужчин, умных и интересных. Но в официальных отношениях я их не могу даже представить. С возрастом начинает проявляться некая скукота. Иногда и мой нудить начинает, хотя ещё молодой. Лера Кудрявцева Российская теле- и радиоведущая, актриса и певица

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

С момента, как новости о разладе вышли в публичное поле, прошло совсем мало времени, подробностей пока что никаких нет. И будут ли вообще, ведь знаменитость просила СМИ её не беспокоить. На данный момент нам остаётся только ждать и надеяться, что Кудрявцева приняла правильное для себя решение.