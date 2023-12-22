7 звёздных пар, которые развелись после долгих лет совместной жизни

Звёзды разводятся из-за измен, денег и когда супругам просто становится не по пути. В общем, причины те же, что и у всех. Длительность брака при этом не имеет значения, как и уровень популярности. Недавно с мужем рассталась певица Катя Лель: они прожили вместе 15 лет. Есть и другие примеры звёздных разводов, которые случились через десятилетия после свадьбы.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

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Звёзды эстрады развелись после 33 лет брака. Они познакомились ещё в 1979-м, когда Степаненко пришла работать к Петросяну в его театр. Свадьба состоялась в 1985 году: для Евгения она стала четвёртой, для Елены — второй.

У супругов не было общих детей — они вместе воспитывали дочь Петросяна от первого брака. Зато было общее имущество, которое артисты нажили за эти годы, а потом начали делить. На развод подала Степаненко — считается, что из-за измены мужа, который в итоге ушёл к своей юной помощнице.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

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Знаменитые актёры были вместе 27 лет. Они познакомились в 1995 году на съёмочной площадке. Своих детей супруги не завели, но взяли двух приёмных — сына Оскара Максимилиана и дочь Аву Элиот.

Новость о разводе шокировала всех, тем более что его причиной стали не испорченные отношения. Просто актёры решили, что брак мешает их личностному росту. Теперь они живут отдельно, но тесно общаются друг с другом.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

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Бодибилдер и тележурналистка познакомились в 1977 году, а поженились в 1986-м. Брак Шварценеггера и Шрайвер продлился 25 лет. У них четверо общих детей: дочери Кэтрин и Кристина и сыновья Патрик и Кристофер.

У Арнольда есть ещё один сын — Джозеф Баена. Его родила домработница актёра, с которой он состоял во внебрачной связи. Шварценеггер рассказал об этом жене лишь после того, как ушёл с поста губернатора Калифорнии. Развод занял 10 лет и завершился в 2021-м.

Катя Лель и Игорь Кузнецов

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За бизнесмена Игоря Кузнецова певица вышла замуж в 2008 году. Через полгода после свадьбы Лель родила дочь Эмилию. Семья была крепкой: Катя радовалась, что Игорь не музыкант и работа не смешивается с личной жизнью.

О разводе пары стало известно в конце этого года. По словам Кати, они с мужем просто перестали любить друг друга. Всё прошло без скандалов, и супруги мирно договорились о том, как будут воспитывать дочь.

Шакира и Жерар Пике

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Пике и Шакира прожили вместе 12 лет. Они познакомились на чемпионате мира по футболу 2010 года: Жерар был защитником сборной Испании, а певица исполнила официальный гимн мундиаля.

У бывших супругов два сына — Милан и Саша. Брак распался из-за любовных похождений футболиста. Дни напролёт он тренировался, а по ночам "снимал" девушек в клубах. И спалился экс-супруг из-за клубники.

Риз Уизерспун и Джим Тот

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Уизерспун развелась с мужем после 12 лет совместной жизни. Риз и Джим поженились в 2011 году, у них есть сын.

Официальная причина расставания максимально политкорректна: "непримиримые разногласия". При этом у пары нет публичного конфликта и они обязались поддерживать отношения ради ребёнка.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье

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Портман и Мильпье были женаты 11 лет. Они познакомились в 2010 году на съёмках "Чёрного лебедя". Натали играла главную героиню, а Бенжамен ставил хореографию.