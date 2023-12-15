10 знаменитых красоток, по виду которых и не скажешь, что им за 40

Десять звёздных красоток старше сорока — от самой младшей до самой старшей. Эти дамы доказывают, что молодость и возраст не всегда связаны друг с другом. Отличные примеры, на которые стоит равняться.

1. Миранда Керр, 40 лет

Фото © YouTube / Rachel Hollis

Керр много лет блистала на подиуме, а потом запустила косметический бренд KORA Organics. Успехи она делает не только в карьере. У Миранды трое сыновей: 12-летний — от актёра Орландо Блума, 5-летний и 4-летний — от миллиардера Эвана Шпигеля.

В сентябре стало известно, что красотка снова в положении. Её четвёртым ребёнком — и третьим от Шпигеля — опять будет сын.

2. Марина Александрова, 41 год

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Александровой по плечу любые роли — от комедийных до драматических. Её фильмографии позавидуют многие коллеги. "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Екатерина", "Домашний арест" — яркие картины и сериалы с участием актрисы можно перечислять долго.

Личную жизнь звезды тоже не назовёшь скучной. Отношения с Александром Домогаровым, первый неудачный брак, второй, в котором родились сын и дочь. А помимо работы и семьи Марина занимается благотворительностью.

3. Джессика Альба, 42 года

Фото © YouTube / Bobbi Althoff

В Альбе течёт кровь мексиканцев, датчан, французов и канадцев. Она росла болезненным ребёнком, но уже в 12 лет начала изучать актёрское мастерство, а в 13 дебютировала на экране. Знаменитой Джессика стала после выхода сериала "Тёмный ангел".

Всего в её фильмографии 194 проекта, включая такие картины, как "Город грехов", "Наркоз" и "Убийца внутри меня". В 2021 году актриса заявила о желании завершить карьеру, но на 2024 год запланировано несколько премьер с участием Джессики.

Несмотря на активную творческую жизнь, актриса успевает воспитывать троих детей, заниматься бизнесом и благотворительностью.

4. Джордана Брюстер, 43 года

Фото © YouTube / Universal Pictures Middle East

Джордана родилась в Панаме, потом семья переехала в Америку. Она получила блестящее образование и с детства играла на сцене. В кино дебютировала в 15 лет.

В 1998 году вышел "Факультет" Роберта Родригеса — этот фильм вывел карьеру актрисы на новый уровень. А после первого "Форсажа" она стала по-настоящему популярной. С тех пор серия боевиков про уличных гонщиков стала её основным местом работы.

У Джорданы двое сыновей от первого брака, который распался в 2020-м. Во второй раз она вышла замуж в прошлом году.

5. Ольга Куриленко, 44 года

Фото © Getty Images / Pablo Cuadra

Куриленко родилась в Бердянске. Выросла в бедной семье, но в 16 лет ей предложили поработать моделью в Париже. Вскоре у девушки уже не было отбоя от брендов. Тем не менее Ольга задумалась о будущем и стала изучать актёрское мастерство.

В кино Куриленко дебютировала в 2001 году. В её портфолио такие картины, как "Париж, я люблю тебя", "Квант милосердия", где она сыграла девушку Джеймса Бонда, и "Человек, который убил Дон Кихота".

Актриса дважды выходила замуж — и оба раза разводилась. Сейчас у Куриленко роман с английским актёром Майклом Бенцем, от которого она родила сына. Семья живёт в Лондоне.

6. Зои Салдана, 45 лет

Фото © YouTube / First We Feast

Зои начинала как танцовщица, а потом играла в молодёжном театре Нью-Йорка. Там её и заметили агенты, которые предложили Салдане попробовать себя в кино.

Актриса дебютировала на большом экране в 2000 году. В 2009-м вышло сразу два блокбастера с её участием: "Звёздный путь" и "Аватар". Потом она вошла в актёрский состав "Стражей галактики". А в 2018-м у Зои появилась своя звезда на "Аллее славы" в Голливуде. Салдана замужем, у неё трое детей.

7. Джессика Честейн, 46 лет

Фото © YouTube / Marie Claire

Карьера Честейн стартовала с танцев и драмкружка. В 2004 году она снялась в первых сериалах, а вскоре дебютировала и в кино.

В 2011-м вышло сразу семь фильмов с её участием, в том числе "Древо жизни" Терренса Малика. А в 2014-м — "Интерстеллар" Кристофера Нолана, который утвердил Честейн в статусе мировой звезды.

Джессика замужем за дизайнером бренда Moncler. У пары двое детей.

8. Риз Уизерспун, 47 лет

Фото © YouTube / Harper's BAZAAR

В семь лет Риз снялась в рекламном ролике и после этого захотела стать актрисой. Она посещала курсы и оттачивала мастерство на практике: в кино и сериалах. Прежде чем прославиться, актриса успела сыграть десяток серьёзных ролей. Но настоящий успех пришёл в 2001 году — после выхода "Блондинки в законе". В 2016-м случилась другая веха — сериал "Большая маленькая ложь", который вновь заставил говорить о таланте Уизерспун.

Риз дважды выходила замуж: в первом браке она родила двоих детей, во втором — ещё одного. Помимо актёрства и семьи Уизерспун занимается бизнесом — производит одежду под собственным брендом.

9. Анджелина Джоли, 48 лет

Фото © YouTube / WSJ. Style

Гонорары в десятки миллионов долларов, "Оскар" и "Золотой глобус", титулы самой красивой и сексуальной женщины мира по всем возможным версиям. Анджелина Джоли уже давно вошла в пантеон богинь Голливуда, но никто и не подумает вспоминать о её возрасте.

Джоли не только играет, но и снимает. А ещё занимается гуманитарными проектами и воспитывает шестерых детей. Трое из них — отпрыски Брэда Питта, с которым актриса прожила 13 лет. Ещё трое — приёмные.

В 2023 году появились сообщения о том, что Джоли запускает собственный бренд одежды, постельного белья и ювелирных украшений. А ещё — что она собирается завершить карьеру и переехать с детьми в Камбоджу, но пока не отпускают дела.

10. Пенелопа Крус, 49 лет

Фото © YouTube / Extratv

В следующем году у Пенелопы Крус юбилей. Обладательница именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде снимается в кино с 1991 года и за это время собрала почти все возможные профессиональные награды.