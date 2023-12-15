"Моя жизнь в балете": Выставка о творчестве Цискаридзе открылась в Петербурге

В Северной столице открылась выставка, посвящённая легендарному российскому балетмейстеру Николаю Цискаридзе. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", экспозиция приурочена к 50-летию артиста и десятилетию его пребывания на посту ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.

В Петербурге открылась выставка, посвящённая Николаю Цискаридзе. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В числе экспонатов представлены афиши, костюмы и фотографии, а также издания академии, вышедшие при непосредственном участии Цискаридзе. Сама выставка, которая называется "Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете", проходит в Театральной библиотеке, попасть на неё можно до 25 февраля включительно — вход абсолютно бесплатный.

"Там стоят костюмы Жизели, их делал Живанши — личный подарок мне. Это невозможно не ценить. Мне самое важное — ощущение от того, что сделано, я очень счастлив", — прокомментировал сам Цискаридзе открывшуюся выставку.