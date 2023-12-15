"Моя жизнь в балете": Выставка о творчестве Цискаридзе открылась в Петербурге
В Петербурге открылась выставка, посвящённая Николаю Цискаридзе
В Северной столице открылась выставка, посвящённая легендарному российскому балетмейстеру Николаю Цискаридзе. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", экспозиция приурочена к 50-летию артиста и десятилетию его пребывания на посту ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.
В Петербурге открылась выставка, посвящённая Николаю Цискаридзе. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
В числе экспонатов представлены афиши, костюмы и фотографии, а также издания академии, вышедшие при непосредственном участии Цискаридзе. Сама выставка, которая называется "Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете", проходит в Театральной библиотеке, попасть на неё можно до 25 февраля включительно — вход абсолютно бесплатный.
"Там стоят костюмы Жизели, их делал Живанши — личный подарок мне. Это невозможно не ценить. Мне самое важное — ощущение от того, что сделано, я очень счастлив", — прокомментировал сам Цискаридзе открывшуюся выставку.
Ранее Лайф сообщал, что Цискаридзе представит собственную версию балета "Щелкунчик". Произведение, которое уже 130 лет вдохновляет зрителей по всему миру, обретёт новую жизнь на сцене Театра балета имени Якобсона в Петербурге.
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