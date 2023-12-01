Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике
Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"
Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок, посвящённых одному из главных персонажей новогодних праздников — Щелкунчику. Так, Театр балета имени Леонида Якобсона представит один из самых популярных в мире спектаклей в редакции Николая Цискаридзе. Постановку дополнят мультимедийные декорации и фантазийные костюмы.
"Мне очень хочется, когда начинается сцена снежинок, чтобы все, кто сидит в зале, немножко пофантазировали, что это ирреальный мир. Мир вашего подсознания. Ну прекрасного", — сказал народный артист России, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.
Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"
Кукольный театр сказки представит своё видение истории про Щелкунчика. Зрителя собираются удивить игрой масштабов.
Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"
"У нас есть маленькая кукла Мари. А есть актриса в таком же костюме, в парике, в гриме, которая в какой-то момент появляется на сцене, как будто бы подменяя вот эту маленькую куклу", — рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" главный режиссёр Санкт-Петербургского кукольного театра сказки Светлана Дорожко.
В этом году билеты на балет "Щелкунчик" традиционно вызвали ажиотаж у москвичей. 4 ноября Большой театр открыл предварительную продажу, и сотни людей выстроились в длинные очереди у театра, чтобы приобрести специальные браслеты для прохода в кассу. В толпе даже произошла давка, в результате которой пострадала женщина. При этом многие покупатели потом продают билеты, завышая цены в несколько раз. А другие предприимчивые москвичи из-за дорогих билетов на балет "Щелкунчик" в Большом летят смотреть его в Сибирь.