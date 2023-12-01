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Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике

1 декабря, 15:57
<p>Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/12/1/peterburgskie-teatry-podgotovili-srazu-neskolko-postanovok-o-shhelkunchike" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок, посвящённых одному из главных персонажей новогодних праздников — Щелкунчику. Так, Театр балета имени Леонида Якобсона представит один из самых популярных в мире спектаклей в редакции Николая Цискаридзе. Постановку дополнят мультимедийные декорации и фантазийные костюмы.

"Мне очень хочется, когда начинается сцена снежинок, чтобы все, кто сидит в зале, немножко пофантазировали, что это ирреальный мир. Мир вашего подсознания. Ну прекрасного", — сказал народный артист России, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Кукольный театр сказки представит своё видение истории про Щелкунчика. Зрителя собираются удивить игрой масштабов.

Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

"У нас есть маленькая кукла Мари. А есть актриса в таком же костюме, в парике, в гриме, которая в какой-то момент появляется на сцене, как будто бы подменяя вот эту маленькую куклу", — рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" главный режиссёр Санкт-Петербургского кукольного театра сказки Светлана Дорожко.

Миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

Миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

В этом году билеты на балет "Щелкунчик" традиционно вызвали ажиотаж у москвичей. 4 ноября Большой театр открыл предварительную продажу, и сотни людей выстроились в длинные очереди у театра, чтобы приобрести специальные браслеты для прохода в кассу. В толпе даже произошла давка, в результате которой пострадала женщина. При этом многие покупатели потом продают билеты, завышая цены в несколько раз. А другие предприимчивые москвичи из-за дорогих билетов на балет "Щелкунчик" в Большом летят смотреть его в Сибирь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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