Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике 1 декабря, 15:57 Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок, посвящённых одному из главных персонажей новогодних праздников — Щелкунчику. Так, Театр балета имени Леонида Якобсона представит один из самых популярных в мире спектаклей в редакции Николая Цискаридзе. Постановку дополнят мультимедийные декорации и фантазийные костюмы.

"Мне очень хочется, когда начинается сцена снежинок, чтобы все, кто сидит в зале, немножко пофантазировали, что это ирреальный мир. Мир вашего подсознания. Ну прекрасного", — сказал народный артист России, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Кукольный театр сказки представит своё видение истории про Щелкунчика. Зрителя собираются удивить игрой масштабов.

Петербургские театры подготовили сразу несколько постановок о Щелкунчике. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

"У нас есть маленькая кукла Мари. А есть актриса в таком же костюме, в парике, в гриме, которая в какой-то момент появляется на сцене, как будто бы подменяя вот эту маленькую куклу", — рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" главный режиссёр Санкт-Петербургского кукольного театра сказки Светлана Дорожко.

Авторы Александра Вишнякова