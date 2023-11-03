Стоят больше 12 часов: Поклонники "Щелкунчика" осадили Большой театр
Очередь за билетами на "Щелкунчик" выстроилась у касс Большого театра в Москве
Огромная очередь выстроилась у касс Большого театра в Москве: жители и гости столицы хотят приобрести браслеты для покупки билетов на балет "Щелкунчик". Видео с места есть в распоряжении Лайфа.
Очередь за браслетами для покупки билетов на "Щелкунчик" выстроилась у касс Большого театра в Москве. Видео © LIFE
Сотни россиян выстроились в огромную очередь у касс Большого театра и ждут полуночи: именно в это время начнут раздавать специальные браслеты, по которым можно будет приобрести билеты на "Щелкунчика". Официальный старт продаж состоится завтра утром. Некоторые стоят в очереди более 12 часов, несмотря на погоду.
Балет Петра Чайковского "Щелкунчик" можно по праву назвать легендарным, и ажиотаж на него считается уже традиционным. Постановку показывают в Большом театре перед и во время новогодних праздников. Премьера в этом году намечена на 23 декабря, а стоимость билетов составляет от полутора до 20 тысяч рублей.
А уже завтра, 4 ноября, гости и жители столицы смогут посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Она будет работать до 12 апреля следующего года, причём бесплатно. Сопровождать гостей на мероприятии будет певица Нюша, которая стала одним из голосов международной выставки-форума "Россия".
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