Стоят больше 12 часов: Поклонники "Щелкунчика" осадили Большой театр

Огромная очередь выстроилась у касс Большого театра в Москве: жители и гости столицы хотят приобрести браслеты для покупки билетов на балет "Щелкунчик". Видео с места есть в распоряжении Лайфа.

Очередь за браслетами для покупки билетов на "Щелкунчик" выстроилась у касс Большого театра в Москве. Видео © LIFE

Сотни россиян выстроились в огромную очередь у касс Большого театра и ждут полуночи: именно в это время начнут раздавать специальные браслеты, по которым можно будет приобрести билеты на "Щелкунчика". Официальный старт продаж состоится завтра утром. Некоторые стоят в очереди более 12 часов, несмотря на погоду.