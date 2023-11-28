"Так дешевле и быстрее": Москвичи раскупили билеты на "Щелкунчика" в Сибири
Москвичи раскупили билеты в первых рядах на "Щелкунчика" в Новосибирске
Москвичи из-за дорогущих билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре летят смотреть его в Сибирь. Жители столицы уже раскупили места в первых рядах Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Об этом сообщила замглавы регионального Минэкономразвития Анна Павлова.
"Уже несколько первых рядов выкуплено Москвой. Это дешевле и быстрее — слетать на премьеру "Щелкунчика" к нам, чем в Большом театре покупать билеты. То есть авиаперевозка, гостиница плюс билеты на первые ряды в нашем НОВАТе стоят дешевле", — сказала она в ходе пресс-конференции.
К слову, в НОВАТе билеты на "Щелкунчика" на 31 декабря ещё есть в наличии. Стоимость начинается от шести тысяч рублей и заканчивается 25 тысячами.
Как уже писал Лайф, 4 ноября Большой театр открыл предварительную продажу билетов на показы "Щелкунчика" с 23 по 28 декабря. Сотни людей тогда выстроились в длинные очереди у театра, чтобы приобрести специальные браслеты для прохода в кассу. Также в толпе произошла давка, в результате которой пострадала женщина. При этом многие покупатели потом продают билеты, завышая цены в несколько раз. Госдума обратилась к гендиректору Большого театра из-за ситуации с "Щелкунчиком".
ТАСС / Кирилл Кухмарь