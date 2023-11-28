"Так дешевле и быстрее": Москвичи раскупили билеты на "Щелкунчика" в Сибири

Москвичи из-за дорогущих билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре летят смотреть его в Сибирь. Жители столицы уже раскупили места в первых рядах Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Об этом сообщила замглавы регионального Минэкономразвития Анна Павлова.

"Уже несколько первых рядов выкуплено Москвой. Это дешевле и быстрее — слетать на премьеру "Щелкунчика" к нам, чем в Большом театре покупать билеты. То есть авиаперевозка, гостиница плюс билеты на первые ряды в нашем НОВАТе стоят дешевле", — сказала она в ходе пресс-конференции.