У Большого театра произошла давка в очереди за билетами на "Щелкунчика"

Рядом с Большим театром в Москве произошла давка в очереди за билетами на балет "Щелкунчик", одна женщина почувствовала себя плохо. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

По его данным, сейчас сотни людей стоят в очереди за билетами на балет "Щелкунчик", показ которого начнётся в конце декабря. Люди настолько хотят попасть на постановку, что образовали давку. В какой-то момент одной женщине, которая хотела приобрести билет, стало плохо.

Традиционно перед Новым годом у Большого театра люди часами стоят на холоде, чтобы приобрести билеты на балет "Щелкунчик". 2023 год не стал исключением: 3 ноября сотни людей выстроились в огромную очередь в ожидании раздачи специальных браслетов, по которым можно купить билеты. Продажа стартовала, кассы открылись в 10:00 в субботу, 4 ноября. При этом многие покупатели потом продают билеты, завышая цены в несколько раз. Так, в 2022 году в Сети предлагали сходить на балет за 200 тысяч рублей.