Госдума обратилась к гендиректору Большого театра из-за ситуации с "Щелкунчиком"

Как уже рассказывал Лайф, каждый год перед Новым годом у Большого театра наблюдается одна и та же картина: толпы часами стоят на холоде, чтобы приобрести билеты на балет "Щелкунчик". Исключения не случилось и в 2023-м: сотни людей выстроились в огромные очереди в ожидании раздачи специальных браслетов, по которым можно купить тикеты. Продажи, кстати, уже стартовали, кассы открыли свои "окна" в 10:00 в субботу, 4 ноября. Многие покупатели потом продают билеты, завышая цены в несколько раз. Например, в прошлом году на "Авито" предлагали сходить на балет за 200 тысяч рублей.