Госдума обратилась к гендиректору Большого театра из-за ситуации с "Щелкунчиком"
Депутат Ямпольская обратилась к директору Большого театра из-за "Щелкунчика"
Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская направила гендиректору Большого театра (ГАБТ) Владимиру Урину обращение с вопросами на фоне ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик".
"Относительно многострадального "Щелкунчика". Генеральному директору ГАБТ направлено обращение нашего комитета, вопросы, интересующие широкий круг граждан, заданы", — написала она в телеграм-канале.
В частности, население интересуется:
— Почему выбрана именно такая система реализации билетов на спектакли, пользующиеся ажиотажным спросом.
— Не собираются ли изменить правила продажи.
— Планируется ли увеличить количество показов.
— Как осуществляется взаимодействие администрации театра с правоохранительными органами в целях пресечения незаконной реализации.
— С чем связаны сообщения о проблемах с приобретением билетов на сайте.
Депутат также напомнила о законе, который запрещает реализацию билетов неуполномоченными лицами, продажу по цене выше номинала и завышение стоимости сопутствующих услуг, за что в законодательстве РФ предусмотрена ответственность.
Как уже рассказывал Лайф, каждый год перед Новым годом у Большого театра наблюдается одна и та же картина: толпы часами стоят на холоде, чтобы приобрести билеты на балет "Щелкунчик". Исключения не случилось и в 2023-м: сотни людей выстроились в огромные очереди в ожидании раздачи специальных браслетов, по которым можно купить тикеты. Продажи, кстати, уже стартовали, кассы открыли свои "окна" в 10:00 в субботу, 4 ноября. Многие покупатели потом продают билеты, завышая цены в несколько раз. Например, в прошлом году на "Авито" предлагали сходить на балет за 200 тысяч рублей.
ТАСС / Сергей Савостьянов