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Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 14:42
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Госдума обратилась к гендиректору Большого театра из-за ситуации с "Щелкунчиком"

Депутат Ямпольская обратилась к директору Большого театра из-за "Щелкунчика"

Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская направила гендиректору Большого театра (ГАБТ) Владимиру Урину обращение с вопросами на фоне ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик".

"Относительно многострадального "Щелкунчика". Генеральному директору ГАБТ направлено обращение нашего комитета, вопросы, интересующие широкий круг граждан, заданы", — написала она в телеграм-канале.

В частности, население интересуется:

— Почему выбрана именно такая система реализации билетов на спектакли, пользующиеся ажиотажным спросом.

— Не собираются ли изменить правила продажи.

— Планируется ли увеличить количество показов.

— Как осуществляется взаимодействие администрации театра с правоохранительными органами в целях пресечения незаконной реализации.

— С чем связаны сообщения о проблемах с приобретением билетов на сайте.

Депутат также напомнила о законе, который запрещает реализацию билетов неуполномоченными лицами, продажу по цене выше номинала и завышение стоимости сопутствующих услуг, за что в законодательстве РФ предусмотрена ответственность.

Добровольцам СВО решили без очереди продавать билеты на "Щелкунчик" в Большом театре
Добровольцам СВО решили без очереди продавать билеты на "Щелкунчик" в Большом театре

Как уже рассказывал Лайф, каждый год перед Новым годом у Большого театра наблюдается одна и та же картина: толпы часами стоят на холоде, чтобы приобрести билеты на балет "Щелкунчик". Исключения не случилось и в 2023-м: сотни людей выстроились в огромные очереди в ожидании раздачи специальных браслетов, по которым можно купить тикеты. Продажи, кстати, уже стартовали, кассы открыли свои "окна" в 10:00 в субботу, 4 ноября. Многие покупатели потом продают билеты, завышая цены в несколько раз. Например, в прошлом году на "Авито" предлагали сходить на балет за 200 тысяч рублей.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Николь Вербер
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