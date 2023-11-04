В Москве началась продажа билетов на балет "Щелкунчик"

В кассах Большого театра в Москве в 10:00 в субботу, 4 ноября, стартовала продажа билетов на балет "Щелкунчик". Всех желающих запускают по браслетам.

Накануне возле Большого театра выстроилась огромная очередь за браслетами, по которым можно приобрести билеты на представление. Некоторые любители театра стояли на улице 12 часов, несмотря на прохладную погоду.

Очередь за браслетами для покупки билетов на "Щелкунчик" выстроилась у касс Большого театра в Москве. Видео © LIFE

"На любой спектакль, если в очереди собирается более ста человек, охрана раздаёт браслеты, чтобы люди долго не стояли, по номеру очереди приходили", — пояснили в кассах в беседе с РИА "Новости".

В пресс-службе учреждения также подчеркнули, что эксцессов при продаже билетов на "Щелкунчик" нет. Вчера организацией очереди занимались правоохранительные органы, а сегодня процесс проходит в штатном режиме, заявили в Большом театре.

В кассах добавили, что одному человеку можно купить билет для себя или второго взрослого зрителя-родственника. Если у покупателя есть несовершеннолетние дети, на них тоже разрешается приобрести билет. Переименовать билет нельзя, его можно только сдать. Также важно помнить, что для покупки понадобится паспорт.

Рассказать о наличии билетов кассиры могут только очно. В соответствии с графиком продаж на представление, которое должно состояться 23–28 декабря, продажа началась с 4 ноября, а на сайте стартует 5-го. Купить билет на балет 29–31 декабря можно 11 и 12 ноября. Билеты на постановку с 2 по 7 января будут реализовываться 18 и 19 числа.

Тем временем в Сети появились объявления о продаже браслетов. Их можно приобрести за 45 тысяч рублей, при этом максимальная стоимость самого билета — 20 тысяч рублей.

Объявление о продаже браслета на балет "Щелкунчик". Скриншот © Avito