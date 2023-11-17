Цискаридзе обвинил руководство Большого театра в ситуации с "Щелкунчиком"

Большая очередь и даже образовавшаяся давка из желающих приобрести билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре связаны с некомпетентностью его менеджмента. Об этом в беседе с Лайфом заявил народный артист России, руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

"Беспредел всегда был, просто в этом году он достиг апогея, потому что, видимо, менеджмент себя изжил. Я говорю об этом много лет: идите на площадь Большого театра — и вы увидите тысячи билетов, которые продаются с рук", — пояснил он.