Цискаридзе обвинил руководство Большого театра в ситуации с "Щелкунчиком"
Большая очередь и даже образовавшаяся давка из желающих приобрести билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре связаны с некомпетентностью его менеджмента. Об этом в беседе с Лайфом заявил народный артист России, руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
Цискаридзе обвинил руководство Большого театра в ситуации с "Щелкунчиком". Видео © LIFE
"Беспредел всегда был, просто в этом году он достиг апогея, потому что, видимо, менеджмент себя изжил. Я говорю об этом много лет: идите на площадь Большого театра — и вы увидите тысячи билетов, которые продаются с рук", — пояснил он.
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Напомним, вокруг билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре развернулся настоящий ажиотаж. Как всегда, желающие купить билеты часами стоят на холоде, а 3 ноября сотни человек выстроились в огромную очередь в ожидании раздачи специальных браслетов, по которым можно будет приобрести билеты. Продажи начались в 10:00 в субботу, 4 ноября. Люди так хотели урвать шанс воочию увидеть "Щелкунчика", что образовали давку, а у одной девушки началась паническая атака.
LIFE