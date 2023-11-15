"Кто-то хочет показать, какой он крутой": В ГД заявили, что очереди в Большой театр не связаны с культурой

Часть людей, стоявших в очередях в Большой театр за билетами на балет "Щелкунчик", хотели купить билеты, чтобы потом перепродать их. Такое мнение высказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Надо устроить аукцион билетов в Большой театр на новогодние праздники. Если люди готовы переплачивать дикие деньги, пусть платят. Только тогда эти деньги не перекупщикам достанутся, а театру. У нас спектаклей "Щелкунчик" на самом деле очень много. И в новогодние праздники они идут не только в Большом театре. Поэтому те, кто хочет посмотреть балет, могут сделать это", — приводит слова Драпеко MK.ru.