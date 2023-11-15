"Кто-то хочет показать, какой он крутой": В ГД заявили, что очереди в Большой театр не связаны с культурой
Депутат Драпеко предложила устроить аукцион билетов в Большой театр
Часть людей, стоявших в очередях в Большой театр за билетами на балет "Щелкунчик", хотели купить билеты, чтобы потом перепродать их. Такое мнение высказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Очередь за браслетами для покупки билетов на "Щелкунчик" выстроилась у касс Большого театра в Москве. Видео © LIFE
"Надо устроить аукцион билетов в Большой театр на новогодние праздники. Если люди готовы переплачивать дикие деньги, пусть платят. Только тогда эти деньги не перекупщикам достанутся, а театру. У нас спектаклей "Щелкунчик" на самом деле очень много. И в новогодние праздники они идут не только в Большом театре. Поэтому те, кто хочет посмотреть балет, могут сделать это", — приводит слова Драпеко MK.ru.
По мнению парламентария, ажиотаж с продажами билетов связан с тем, что кто-то хочет показать, насколько он крутой, — сидит в партере Большого театра в новогодние праздники. Драпеко назвала всю ситуацию брендовой историей, не связанной с искусством и культурой. Также депутат считает, что перед новогодними праздниками следует изменить систему продажи билетов.
Ранее Лайф писал об ажиотаже, который развернулся вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре. Традиционно перед Новым годом желающие купить билеты часами стоят на холоде, и 2023 год не стал исключением: 3 ноября сотни человек выстроились в огромную очередь в ожидании раздачи специальных браслетов, по которым можно купить билеты. Продажа стартовала, кассы открылись в 10:00 в субботу, 4 ноября. Люди настолько хотели попасть на постановку, что образовали давку. У одной девушки даже началась паническая атака. При этом многие покупатели потом продают билеты, завышая цены в несколько раз. Так, в 2022 году в Сети предлагали сходить на балет за 200 тысяч рублей.
ТАСС / Михаил Синицын