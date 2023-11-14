Ущерб по делу перекупщиков билетов в российские театры составил 9 млн рублей
Одна из преступных групп, которая нелегально перепродавала билеты в российские театры, нанесла им ущерб на сумму девять миллионов рублей. По данным Следственного комитета, злоумышленники создали поддельные сайты Мариинского, Большого и Малого театров, а также Театра наций, Российского академического молодёжного театра (РАМТ), консерватории им. П.И. Чайковского и Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Через них билеты продавались по завышенным ценам.
"По данным следствия, Андрей Хартанюк, его мать Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова, действуя в составе преступной группы, создали сайты-двойники ведущих учреждений культуры Российской Федерации. Им причинён материальный ущерб в крупном размере в виде незаконного использования товарных знаков в общей сумме более девяти миллионов рублей", — отметили в СК в беседе с ТАСС.
В ведомстве уточнили, что в этой схеме было задействовано около 150 человек, среди которых IT-специалисты, сотрудники кол-центров, а также курьеры, программисты, менеджеры по рекламе и системные администраторы. По версии следствия, кол-центры находились в Москве и Владимире. Выручку преступники выводили на расчётные счета организаций, которые были зарегистрированы на руководителей номинально.
"Затем [вырученные деньги] выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы. Работа сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов, прекращена", — отметили следователи.
Куринова уже арестовали, а Тагина и Чарыкова под подпиской о невыезде. Тем временем Гашаков признал вину, при этом в отношении его избрали меру пресечения, которая не связана с заключением под стражу. Известно, что Хартанюки скрылись, их объявили в международный розыск и заочно арестовали. В Тверском суде Москвы заявили, что дело, возбуждённое против Гашакова, Куринова, Тагиной и Чарыковой, рассматривается там с августа. Сейчас инстанция анализирует доказательства.
Ранее Лайф писал об ажиотаже, который развернулся вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре. Традиционно перед Новым годом театралы часами стоят на холоде, чтобы приобрести билеты, и 2023 год не стал исключением: 3 ноября сотни человек выстроились в огромную очередь в ожидании раздачи специальных браслетов, по которым можно купить билеты. Продажа стартовала, кассы открылись в 10:00 в субботу, 4 ноября. Люди настолько хотят попасть на постановку, что образовали давку. У зажатой в ней девушки началась паническая атака. При этом многие покупатели потом продают билеты, завышая цены в несколько раз. Так, в 2022 году в Сети предлагали сходить на балет за 200 тысяч рублей.
ТАСС / Сергей Фадеичев