Ущерб по делу перекупщиков билетов в российские театры составил 9 млн рублей

Одна из преступных групп, которая нелегально перепродавала билеты в российские театры, нанесла им ущерб на сумму девять миллионов рублей. По данным Следственного комитета, злоумышленники создали поддельные сайты Мариинского, Большого и Малого театров, а также Театра наций, Российского академического молодёжного театра (РАМТ), консерватории им. П.И. Чайковского и Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Через них билеты продавались по завышенным ценам.

"По данным следствия, Андрей Хартанюк, его мать Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова, действуя в составе преступной группы, создали сайты-двойники ведущих учреждений культуры Российской Федерации. Им причинён материальный ущерб в крупном размере в виде незаконного использования товарных знаков в общей сумме более девяти миллионов рублей", — отметили в СК в беседе с ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в этой схеме было задействовано около 150 человек, среди которых IT-специалисты, сотрудники кол-центров, а также курьеры, программисты, менеджеры по рекламе и системные администраторы. По версии следствия, кол-центры находились в Москве и Владимире. Выручку преступники выводили на расчётные счета организаций, которые были зарегистрированы на руководителей номинально.

"Затем [вырученные деньги] выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы. Работа сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов, прекращена", — отметили следователи.