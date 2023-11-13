Названо 4 главные мошеннические схемы, на которые ведутся школьники

Преподаватели из Москвы проанализировали способы мошенничества, с которыми чаще всего сталкиваются дети в Интернете. Основных схем четыре. Расскажите о них своим детям, чтобы избежать беды.

"Новые схемы мошенничества появляются практически каждую неделю. Но, проанализировав их, мы поняли, что все они плюс-минус основаны на одних и тех же приёмах. Если их изучить, то любой школьник за две секунды сможет распознать мошенническую схему", — рассказала нам руководитель отдела разработки продукта "Школы базовых знаний" Инна Корниенко.

Схема 1 — игра на любопытстве. Рекламные баннеры в Интернете с заголовками "Кто смотрел твою страницу", "Вышла секретная серия", "Получи подарок", "Узнай совместимость с одноклассником" вызывают интерес у школьников. При клике на ссылку активируется регистрационный код для телефона, так ребёнка подписывают на какую-то услугу и списывают деньги.

Схема 2 — манипуляции с жадностью и обещанием баснословных богатств. Заголовки "Ты миллионный посетитель сайта, получи приз", "Денежная работа для школьника — переходи по ссылке" рассчитаны на корыстный интерес. Школьник заинтересовывается, вводит данные своей или маминой карты, чтобы оплатить доставку приза, и прощается с деньгами.

Схема 3 — мошенничество на доверии. Школьники получают сообщения в соцсетях от друзей и одноклассников. Дети умны и не поведутся на просьбы типа "я попал в беду, переведи мне деньги". Именно поэтому им такие сообщения не присылают, вместо этого приходит ссылка с подписью "Зайди и оплати билеты в театр, боулинг" и тому подобное. Ссылка ведёт на поддельный сайт, который очень похож на оригинальный.

Схема 4 — манипуляции, основанные на страхе. Мошенник угрожает ребёнку, что, если он не отправит ему деньги, будут проблемы. Дети боятся, что родители начнут их ругать, и идут на поводу у злоумышленников.